John Oliver tévés saját magát erekcióját mutogató vidraként ábrázoló képet tett közzé (18+)

Még az egyébként szabadszájú John Oliver tévés-stand upos-politikai komikustól is kissé meglepő volt, hogy műsora, a Last Week Tonight közzétett róla egy rajzot Twitteren, amin olyan vidraként jelenik meg, akinek hatalmas - egész pontosan rövid, de meghökkentően vaskos - erekciója van, amit ráadásul feltűnően mutogat.



A rajzhoz nem mellékeltek magyarázatot. A megzavarodott médiafogyasztók kedvéért mondom, hogy a vidrával Oliver a hétvégén a híres tévéműsora webes különkiadásaként a Youtube-on publikált videójára utalt.



Az adásban Oliver egy dilis republikánus jelöltön, a georgiai kormányzóválasztás republikánus előválasztásán sikertelenül elinduló Kandiss Tayloron köszörülte a nyelvét.

Taylor a Jesus, Guns, Babies, vagyis a Jézus, fegyverek, csecsemők szlogennel kampányolt, és ő tette a legtitokzatosabb, ugyanakkor legviccesebb választási ígéretet is.

“The furry days are over when I’m governor”