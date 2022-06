Erdogan újra nekimegy a kurdoknak Szíria északi részén

Törökország megtisztítja a terroristáktól az észak-szíriai Tell Rifaat és Manbídzs térségét, ezt közölte szerdán Recep Tayyip Erdogan török elnök. Erdogan most először erősítette meg az új offenzíva célpontjait, és hozzátette, hogy az további térségekre is kiterjed majd.

Erdogan a kormánypárt, az Igazság és Fejlődés Pártja (AKP) parlamenti képviselői előtt beszélt erről egy héttel azután, hogy bejelentette, újabb katonai offenzívát hajtanak végre Törökország déli határa mentén az Egyesült Államok támogatását élvező, Törökország által terrorszervezetnek tekintett Népvédelmi Egységek (YPG) szíriai kurd milícia ellen.

"Azon döntésünk újabb szakaszába lépünk, hogy 30 kilométer széles védelmi övezetet alakítsunk ki a déli határunk mentén. Megtisztítjuk Tell Rifaatot és Manbídzst a terroristáktól, és ugyanezt tesszük lépésről lépésre más régiókban is" - mondta a török elnök.

Recep Tayyip Erdogan Fotó: MUSTAFA KAMACI/Anadolu Agency via AFP

Ankara eddig négy hadműveletet hajtott végre Észak-Szíriában 2016 óta, több száz kilométernyi területet foglalt el és 30 kilométer mélyen nyomult be az országba, fő célpontja az YPG volt. Törökország ugyan az ellenzéket támogatta a szíriai háborúban, de egyeztetett Damaszkusz szövetségesével, Oroszországgal a hadműveletek kapcsán.

A határon átnyúló török hadműveleteket bírálták Ankara NATO-szövetségesei, egyebek mellett az Egyesült Államok. Washington aggodalmát fejezte ki az újabb észak-szíriai offenzíva miatt is, mondván, hogy az veszélyezteti az amerikai katonákat és aláássa a térség stabilitását.

Törökország mostanában azzal került be a hírekbe, hogy lényegében blokkolja Finnország és Svédország NATO-csatlakozását, arra hivatkozva, hogy a két skandináv ország támogatja az általa terrorszervezetnek minősített Kurdisztáni Munkáspártot (PKK) és szíriai szövetségesét, az YPG-t. (MTI)