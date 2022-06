Olcsóbban közlekedhetnek a németek országon belül

A következő három hónapban a németek mindössze havi 9 euróért utazhatnak országon belül a megélhetési költségek emelkedése miatt - írja a BBC.

A kormány kezdeményezésére a vonatokon, buszokon és metrókon olcsóbb lesz a helyi és regionális közlekedés, de a távolsági vonatokra nem vonatkozik a kedvezmény. A döntéssel azt is szeretnék elérni, hogy kevesebben közlekedjenek autóval. Kevesebb lett az üzemanyagadó is, a benzin literje 30 centtel, így az árak 2 euró alá mentek. Az adót az uniós minimumra csökkentették, szintén a következő három hónapra, így a gázolaj ára is csökken, literenként mintegy 14 centtel.