Rekordprofit jött össze Novák Katalin államfő édesapjának Aranyklinikáján

Jó évet zárt 2021-ben Novák Katalin államfő édesapja, Novák Zoltán szegedi magánklinikája - derül ki a céges beszámolóból. Bár az Aranyklinika Kft. nem közli az éves forgalmát, az biztos, hogy 83 millió forintos profitot értek el, ami rekord, mert eddig a 10-30 millió forintos sávban mozogtak. Az osztalék pedig 124 millió forint lett, amit ki is fizetnek.

Fotó: Németh Dániel/444

Az Aranyklinikának van budapesti rendelése is, itt dolgozik Novák Katalin testvére és sógornője, Vesztergom Dóra is, akit a kormány a Humánreprodukciós Igazgatóság élére nevezett ki, amely az állami kézbe vett meddőségi klinikákat koordinálja. Az Aranyklinika amúgy a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) listája szerint Covid mintavételi pontként is funkcionál, tehát kivette a részét a járvány elleni harcból is.