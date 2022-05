Nem veszi a kormány állami fenntartásba a megmaradt két magán meddőségi centrumot

Levélben tájékoztatta a kormány a két megmaradt meddőségi centrumot, a Reprosys Termékenységi Központot és a Versis Clynicset, hogy nem kívánják őket állami fenntartásba venni, így június 30-al megszűnik a működési engedélyük.

A meddőségi centrumok nagy léptékű államosítása 2019 karácsonya előtt kezdődött, amikor a kormány bejelentette, hogy állami kézbe vesz 6 magán meddőségi klinikát, és ingyenessé teszi a kezeléseket, szűrővizsgálatokat, gyógyszereket. 2021-re a 12 magánklinikából mindössze 3 maradt magánkézben, de akkor úgy tűnt, hogy ők is átkerülnek állami fenntartásba.

Ugyanis tavaly május 28-án jelent meg a Magyar Közlönyben az egyes vagyongazdálkodási kérdésekről szóló törvényjavaslat módosításai között egy olyan paragrafus, amely lényegében ellehetetleníti a magánklinikák működését. A rendelet szerint 2022. július 1-jétől kizárólag állami meddőségi klinikákon kezelhetők Magyarországon az erre jogosult nők:

„Magyarországon a demográfiai kihívások állami szerepvállalást igényelnek, ezért a jövőben az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárások elvégzése kizárólagosan állami fenntartású egészségügyi szolgáltató, valamint az egységes állami egészségügyi irányítás részét képező, a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló törvény szerinti klinikai központ hatáskörébe kerül”.

A rendelet azt is kimondja, hogy azoknak a szolgáltatóknak, akik nem felelnek meg annak a feltételnek, hogy csak az állam végezhet meddőségi kezeléseket, 2022. június 30-ától hatályát veszti az engedélyük. A rendelet szerint a feltételeket nem teljesítő szolgáltatókat kártalanítanák, ehhez azonban még a náluk tárolt embriókat és ivarsejteket is át kell adniuk az állam részére.

A megmaradt magánklinikák eleinte tiltakoztak az államosítás ellen, de hamar világossá vált, hogy vagy ez, vagy be kell zárniuk, ezért a tulajdonosok felajánlották az államnak a klinikák megvásárlását.

A Reprosys Kft. honlapján hétfőn megjelent közleményben azt írja:

„Sajnálattal tájékoztatjuk Önöket, hogy noha a Reprosys Termékenységi Központ tulajdonosai (...) az egészségügyi intézményt a Magyar Állam javára megvásárlásra felajánlották, Magyarország Kormánya nem tartotta indokoltnak annak állami fenntartásba vételét és további működtetését. A Reprosys Termékenységi Központ reprodukciós eljárások végzésére vonatkozó működési engedélye az Eütv. 244/A. § (9) bekezdése szerint 2022. június 30-val hatályát veszti.”

Tudomásunk szerint ugyanezt a levelet kapta a Versis Clynics is, tehát hiába kérték, hogy az állam vásárolja meg a klinikát, hogy az ugyan állami fenntartásban, de tovább működhessen, ezt a kormány indoklás nélkül elutasította.

Az egyik magánklinika menedzsmentjének képviselője a 444-nek azt mondta, hogy így nem tehetnek mást, mint a rendelet értelmében június 30-án bezárnak, mivel mindig is a rekreáció volt a fő tevékenységük, és nem tudják átstrukturálni a céget. „A tulajdonosok megdöbbenve állnak a döntés előtt, mert az állam reményt keltett a páciensekben, hogy ott folytathatják, ahol abbahagyták” - mondja a szakember utalva arra, hogy a páciensek helyben folytathatták volna a kezeléseket, még ha a klinika át is kerül állami tulajdonba.

A döntés azért sem értelmezhető, mert a meddőségi centrumokban hosszú várólisták vannak, tehát egyáltalán nem tűnik indokoltnak két klinika elkaszálása is.

Az viszont egy nagy kérdés, hogy mi lesz azzal a több száz embrióval, amiket ezek a klinikák tárolnak. Ugyanis az Emberi Erőforrás Miniszterének az Eütv. 244/A. § (10) bekezdése szerint a szakellátási kötelezettség folyamatos ellátása érdekében már 2021. szeptember 30-ig ki kellett volna jelölni azt az Eütv. 169. §-nak megfelelő, reprodukciós eljárás végzésére jogosult, közfinanszírozott feladatot ellátó egészségügyi szolgáltatót, amely a későbbi reprodukciós eljárás céljából fagyasztva tárolt embriókat átveszi.

Ez viszont nem történt meg. A klinika így viszont jóformán azt tudta ajánlani a pácienseinek, hogy keressenek maguknak olyan rekreációs központot, ahova a náluk tárolt embriót át tudják kérni.

A 444-nek nyilatkozó klinika szerint viszont sokaknak nem marad majd más választása, mint külföldre menni a kezelésért, ugyanis a legtöbb páciens már úgy érkezett hozzájuk, hogy kimerítette az 5 állami ingyenes kezelést, vagy a 45 éves korhatár miatt nem fértek bele abba.

Megkérdeztük az Emberi Erőforrások Minisztériumát, hogy miért nem látták indokoltnak a két klinika állami fenntartásba történő átvételét, és hogy mi lesz a náluk tárolt embriókkal. Amint válaszolnak, frissítjük a cikket.

Miért találta ki a kormány ezt az egészet?

Arról, hogy pontosan mi szükség van arra, hogy a magánintézményeket államosítsák, meredek érvek hangzottak el a kormány részéről. Egyrészt Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter azzal indokolta meg a hvg.hu-nak a rendeletet, hogy hatékonyabb, ha állami kézbe veszik a reprodukciós eljárásokat, mert jelentős a finanszírozási vonzata, ráadásul azt látták, hogy vannak visszaélések.



„Ha az egészségügyi finanszírozás öt próbálkozást biztosított, akkor általában csodák csodájára az ötödikre volt sikeres” - állította Gulyás, amivel lényegében visszaéléssel gyanúsította meg a magánkézben lévő meddőségi centrumokat.

A hvg.hu Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli minisztert is megkereste, aki azzal indokolta a meddőségi centrumok államosítását, hogy ha nem a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (NEAK) szerződéssel rendelkező szolgáltatónál történik a beavatkozás, akkor az veszélyezteti az átláthatóságot.

A 444-nek nyilatkozó szakemberek azonban minden alapot nélkülözőnek nevezték Gulyás Gergely kijelentését arról, hogy a magánszolgáltatók szándékosan visszaélnének a társadalombiztosítási támogatások elszámolásával. Azt is nonszensznek tartották, hogy a magánintézmények csak akkor lennének átláthatóak, ha a NEAK-kal állnának szerződésben, ugyanis eddig is be kellett tölteni minden beavatkozást az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térbe (EESZT). A szakemberek szerint az államosítás mögött nem szakmai indok, hanem politikai hatalomgyakorlás áll.

A magánklinikák államosítása miatt tüntetést is szerveztek 2021 júniusában a szakma képviselői és olyan nők, akik a magánellátásnak köszönhetik, hogy gyermekük született. A kormánynál azonban, mint minden kérés, ez is süket fülekre talált.



Június 30-tól tehát nemcsak a magánklinikákkal lesz kevesebb lehetőségük a pároknak a gyermekvállalásra, de két klinikával is.