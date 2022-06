Elkészült a „már semmin sem lehet viccelődni a PC miatt”-komikusok paródiája

Inside című műsora megjelenésének egyéves évfordulóján új anyagot publikált Youtube-csatornáján Bo Burnham komikus-zenész-videós: az Inside Outtakes kimaradt jelenetekből és fel nem használt képekből áll, de így is bőven kitesz egy önálló estet. Az Inside-ról tavaly bővebben is írtunk, a karanténidőszakban készített egyszemélyes műsor 2021 egyik legkülönlegesebb mozgóképes alkotása volt, bármilyen műfajhoz is soroljuk.

Az Inside Outtakesből a legnagyobb hullámokat elsőre az a jelenet vetette, amiben Bo Burnham komikuspodcaster-bőrbe bújik, rögtön kétszeresen is (a videóban 18:30-tól).

A produkció magyarra nehezen lefordítható, az amerikai kultúrharc ugyanakkor már kellően begyűrűzött Magyarországra ahhoz, hogy az elemei pontosan felismerhetőek legyenek:



„ma már semmit sem szabad kimondani a PC miatt”,

„semmin sem szabad viccelődni”,

„jaj, most cancellelve leszünk”,

és a többi, amit egyébként elég sokszor nagyszínpadokon és óriási nézettségű műsorokban mondanak ki emberek.

A jelenet néhány jellegzetes szófordulatára pedig az is ráismerhet, aki látott akár egyetlen részt is a világ legnépszerűbb podcastjéből, Joe Rogan műsorából.