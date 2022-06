A Metallica egymillió dollárt gyűjtött össze Ukrajnának

Honlapján jelentette be a világ egyik legismertebb zenekara, hogy rajongóik adakozásának köszönhetően összejött egymillió dollár a World Central Kitchen (WCK) által indított #ChefsForUkraine kezdeményezés számára.

A WCK a háború kitörése után kezdett adománygyűjtésbe, hogy az Ukrajnán belül az orosz agresszió miatt menekülni kénytelen emberek élelmezését segítsék. Ehhez világszerte számos szervezet és híres séf is csatlakozott, április elején pedig a Metallica is felhívást tett közzé, hogy egymillió dollárt akarnak összegyűjteni a kezdeményezés számára. Ez két hónap alatt össze is jött.