A csalással vádolt F. József azt állítja, feltörte Lázár János bankszámláját

F. József azt állította, feltörte Lázár János bankszámláját, ahonnan több mint 13 millió forintot emelt le – írja a Blikk. A terrorcselekmény elkövetésével és csalással vádolt férfi tárgyalásán mondta ezt F. Józsefről egy tanú, de F. József sem tagadta a dolgot.

Kiderült viszont, F. József olyan bűncselekmények elkövetésével kérkedett, amik nem történtek meg, a Blikk megkeresésére a Fővárosi Főügyészség és a Fővárosi Törvényszék is azt közölte, Lázár János nem sértettje az ügynek.

Lázár a Blikknek azt mondta, „az eset nem valós, de nem is meglepő: az újságokban sokszor még nekem is tudnak újat mondani magamról. Nem csapolták meg a bankszámlámat, ha megtörtént volna, természetesen a rendőrséghez fordulok. Hízelgő, hogy az illető az én nevemmel akart menőzni, de attól tartok, ez inkább minősíti az ő tájékozatlanságát, mint az én nagyságomat. Ha ugyanis F. József rendszeres Blikk-olvasó lenne, tudhatta volna, hogy az elmúlt években csak mezei képviselő voltam. Találhatott volna nálam nagyobb nevet is a vagánykodásra. Azért meghat, hogy én jutottam az eszébe”.

Fotó: Németh Dániel

F. József egyébként lehet, hogy Lázár bankszámláját nem törte fel, de az ügyészség szerint száznál több embert károsított meg különböző összegekkel. A bankok informatikai rendszerét feltörve szerezte meg az ügyfelek adatait, de csak kisebb összegeket, a pénzt pedig Tippmixen próbálta megsokszorozni.

A vád szerint feltörte a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) informatikai védelmét is, ahol hozzájuthaott rendőrségi eljárások dokumentumaihoz, lehallgatási anyagokhoz, illetve a dolgozók személyi adataihoz is, majd ezzel zsarolta őket, és követelte, hogy szüntessék meg azt a nyomozást, amelyben az egyik, a csalásokban részt vevő tettestársa gyanúsított lett.