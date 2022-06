Németh Szilárd szerint a háború haszonélvezői mellett Budapestnek is be kell fizetnie a rezsivédelmi alapba

Miután a kormány bejelentette, hogy a cégek mellett az önkormányzatokat is kilépteti a rezsicsökkentésből, Karácsony Gergely aggódni kezdett, hogy a kisvállalkozások és az önkormányzatok képesek lesznek-e kigazdálkodni ennek hatásait a járvány és a háború következményei miatt. A főpolgármester szerint brutális megszorításról van szó.

Vasárnap este a rezsibiztosi szerepkörébe visszapottyant Németh Szilárd egy gyurcsányozással, multizással és brüsszelezéssel teletűzdel közleményben reagált, amiben a kormány lépését a fenti lépést a brutális energiaáremelésekel indokolta:



„Ezért hoztuk létre a rezsivédelmi alapot, amelybe azoknak kell befizetniük, akik a háború következményeinek egyértelmű haszonélvezői, azoknak, akik extraprofitra tesznek szert, emellett a kormány is megtakarít. Karácsony Gergelyt, a messze leggazdagabb önkormányzat vezetőjét, no meg a baloldali pártokat is arra biztatjuk, hogy járuljanak hozzá a rezsicsökkentés védelméhez ahelyett, hogy a frakciók alakításával trükköznek, hogy milliárdokat tegyenek zsebre.”