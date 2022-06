Kína hazugságnak nevezte az elméletet, amely szerint a koronavírus-járvány egy kínai laboratóriumból indult

Közvetlenül azután, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) azt javasolta, hogy mélyebb vizsgálatot kell folytatni, hogy kiderítsék, nem egy laboratóriumi baleset volt-e a felelős a világjárvány kialakulásáért. Kína szerint az elmélet politikai indíttatású hazugság.

Zhao Lijian külügyminisztériumi szóvivő visszautasította a vádakat, miszerint Kína nem működött együtt teljes mértékben a nyomozókkal. Úgy fogalmazott, hogy üdvözli a tudományos alapokon nyugvó vizsgálatot, de elutasít minden politikai manipulációt. Szerinte Kína jelentős mértékben hozzájárult a koronavírus eredetének kutatásához.

Egyben megismételte a „rendkívül gyanús amerikai laboratóriumok” kivizsgálására irányuló felhívásokat, amelyekkel kapcsolatban Kína bizonyítékok nélkül azt állította, hogy az Egyesült Államok biológiai fegyverként fejlesztette ki a koronavírust.

A WHO egy tavalyi, Kínában tett vizsgálat után arra jutot, hogy „rendkívül valószínűtlen” hogy a koronavírus egy laboratóriumból szabadult volna el. A most csütörtöki jelentés szerint azonban a WHO szakértői csoportja azt mondta, hogy még mindig hiányoznak „kulcsfontosságú adatok”, amelyek megmagyaráznák, hogyan kezdődött a járvány.

Hozzátették, hogy mivel a múltban már előfordult, hogy laboratóriumi balesetek váltottak ki járványokat, az erősen átpolitizált elméletet nem lehet elvetni. (abc)