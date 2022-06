Lomnici szerint nem lehet Horn Gyula utca, mert karhatalmista volt az egykori miniszterelnök

Alkotmányt sértene, ha egy volt karhatalmistáról neveznének el közterületet - állítja ifj. Lomnici Zoltán fideszes alkotmányjogász a Fővárosi Közgyűlés szerdai döntésével kapcsolatban, amely szerint Horn Gyuláról neveznének el egy XIII. kerületi sétányt.

A Magyar Nemzet szombati számában megjelent cikkben ifj. Lomnici Zoltán kifejtette: a hatályos jogszabályok értelmében nem lehet közterületet elnevezni olyan személyről, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett.

Lapunk is beszámolt róla, hogy több közterület nevét is módosította Karácsony Gergely főpolgármester előterjesztése nyomán a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésén, a közgyűlés pedig az utcanév-módosítások között elfogadta azt is, hogy legyen Horn Gyula utca Budapesten. Karácsony Gergely azt mondta, volt olyan pillanat, „amikor Horn Gyula a történelem rossz oldalán állt”, de szerinte az utcanévvel nemcsak egy politikai teljesítmény mellett tesznek hitet, hanem amellett is, hogy a „bevallott bűnöket meg lehet bocsátani”.