Pár hónap alatt letarolta a magyar iskolákat az Elf Bar

Rövid idő leforgása alatt elképesztő tempóban terjedt el a magyar diákok körében az Elf Bar nevű e-cigarettamárka, melynek legtöbb típusát hivatalosan nem is lehetne kapni Magyarországon.

Az Elf Bar által gyártott akkumulátoros, ízesített folyadékkal feltöltött e-cigaretták, melyeknek előre meghatározott szívási kapacitásuk van: az egyik, Szlovákiában bejegyzett kereskedőoldal alapján lehet kapni 800, 1500 és 3500 slukkra alkalmas rudakat is. Bár drágábban lehet kapni újratölthető verziókat is, a legtöbb verzió egyszer használatos, azaz amikor kiürül, egyszerűen ki kell dobni az akkumulátorral felszerelt műanyag rudat, azaz az Elf Baroknak igen jelentős a környezeti terhelése is.

És egyáltalán nem reprezentatív, de azért sokfelé érdeklődő kutatásunk aztán megerősítette, hogy az elfbarok és hasonló termékek tényleg rengeteg iskola környékén megjelentek az elmúlt hónapokban: budapesti alternatív iskolától vidéki szakközépiskoláig egybecsengtek a beszámolók arról, hogy látványosan sokkal több diák használja ezeket az eldobható műanyagrudakat, mint mondjuk fél évvel ezelőtt.

Elf Bar ízek

Az eldobható e-cigaretták nem most jelentek meg a piacon, évek óta ismerni hasonló termékeket, és az sem újdonság, hogy 18 éven aluliak is használják ezeket, hiába tiltják ezt a jogszabályok. De a beszámolók alapján az Elf Bar berobbanásával szintlépés történt, és ami korábban kósza jelenségnek számított, idén tavaszra egyértelmű trend lett. Hallottunk olyan vidéki városi iskoláról, ahol a 9. és 10. osztályos diákok kétharmada (saját elmondása alapján) próbálta, harmada-negyede pedig rendszeresen használja is az elfbarokat. Bár hasonlóan pontos felmérést más iskolából nem kaptunk, de a becslések alapján az arányok minimum hasonlóak lehetnek számos intézményben.

Ebben sok meglepő persze nincsen, az Elf Bar termékeit eleve mintha úgy tervezték volna, hogy a fiatalokat szólítsa meg: a színes műanyagrudakban különféle ízesített folyadékok vannak, így a felmelegített, nikotintartalmú gőz is ízes lesz, a különféle trópusi és erdei gyümölcsös ízkombinációk mellett "Cotton Candy Ice" vagy "Blue Razz Lemonade" ízeket is lehet választani. Az Elf Bar használata nem jár a dohányzásra jellemző szaggal, ezért jóval kockázatmentesebben lehet használni iskolák közelében, sőt, akár az iskolán belül is. A termékekre látványosan rárepült a fiatalokat célzó influenszervilág, a rengeteg tiktokos videó mellett a Lukács Laciék kapuzárási pánikjához asszisztáló BSW korábbi klipjében is bőszen elfbarozik az egyik szereplő:

Nehéz persze ezekről a jelenségekről úgy írni, hogy közben ne essünk akaratlanul is a morális pánikkeltés csapdájába: az én gimnáziumi éveim alatt is szinte mindenki kipróbálta a dohányzást, ami persze sem a tanároknak, sem a szülőknek nem tetszett, de aztán mégis mind felnőttünk valahogy, és bár erről sincsenek reprezentatív kutatásaim, de azt saccolnám, hogy a kipróbálók többsége aztán nem is maradt rajta a dohányzáson. És tudni azt is, hogy a tinédzsereknél a hasonló fogyasztási-viselkedési trendek ugyanolyan gyorsan tudnak eltűnni, ahogy felbukkantak, ezért sem érdemes messzeható következtetéseket levonni a ebből a történéséből.

Ugyanakkor az elfbarok terjedésében mégis akad pár tényező, ami mintha túlmutatna a szimpla kamaszkori dohányzás jelenségén, és amire érdemes lehet kitérni. Egyrészt a beszerzés körüli anomáliákra, másrészt pedig hogy mennyire keveset tudni ennek az egésznek az egészségügyi hatásáról.

Nem kapható, de bárhol kapható

Az ízesített elfbarokat a hatályos törvények alapján nem lehet legálisan Magyarországon árusítani: hivatalosan nikotin tartalmú elektromos cigarettát eleve csak dohányboltokban lehetne kapni, az ízesített verziók forgalmazása pedig elvben tiltott. Ennek ellenére az elfbarok beszerzése ma nem okozhat különösebb nehézséget az ilyesmi iránt érdeklődő fiatalnak: egyrészt kevés utánakérdezéssel is hallottunk sztorikat arról, hogy vannak állítólag trafikosok, akik a pult alól adnak el elfbarokat diákoknak, másrészt több nagy kereskedőoldal is létezik, amelyik profi felülettel, nagyobb vásárlás esetén ingyenes kiszállítással kínálja az eszközöket. Érdekesség, de az első két, amúgy profin kinéző oldal mögött, amit a Google találatként feldob, ugyanaz a párkányi székhely van megadva.

Ezek minimum szürkezónás gyakorlatok, melyek egyre inkább felkeltik a hatóságok érdeklődését is: a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága épp májusban jelezte, hogy aki engedély nélkül értékesít ilyen termékeket, az 5 millió forinttól 500 millió forintig terjedő bírságot kockáztat, és az SZTFH és a NAV együttműködésének köszönhetően már jelenleg is több eljárás van folyamatban az eldobható elektronikus cigaretták illegális forgalmazóival szemben. Érdekesség, de pénteken aztán körüzenetben ugyanerről tájékoztattak rengeteg szülőt a Kréta rendszerben is, megírva nekik, hogy többmilliós büntetést kockáztatnak az eldobható elektronikus cigaretták illegális forgalmazói.

Csakhogy a hozzánk eljutó beszámolók szerint számos fiatal nem is e csatornákon keresztül szerzi be az elfbárját, hanem a virágzó másodlagos piacról, azaz a fiatalok egymás között értékesítik a termékeket. Hallottunk olyan 13 éves diákról, akire Instagramon írt rá egy elfbar nevű felhasználó, aki aztán rábeszélte a diákot, hogy menjen el a budapesti otthonától amúgy jó pár átszállásnyira lévő plázába, és ott vegyen tőle egy elfbárt. A történetet nekünk elmesélő szülő nem magán az e-cigaretta kipróbálásának tényén akadt fenn, hanem hogy egy vadidegen átcsábítja a fél városon a gyerekét, hogy ott eladjon valamit a számára. Az elfbar szót a felhasználónevükben feltüntető fiókokkal amúgy tele van a hazai Insta, és ezek a fiókok pont azt ígérik, amit várnál tőlük:

Az elfbarok ára alapvetően a potenciális slukkok számától függ, a kisebb kapacitású eldobható rudakat 2-3000 forintos ár körül már meg lehet rendelni a netről, a diákok közötti másodlagos piacon viszont az általunk hallottak alapján simán 5000 forintot is elkérnek egy hasonló eszközért. Ezért nem meglepő, hogy több olyan történetről is hallottunk, hogy fiatalok nagyobb, százas vagy akár ezres tételben rendeltek be külföldről elfbarokat, amiket aztán jelentős profittal értékesítettek tovább környezetükben.

Bár erről semmiféle hivatalos tájékoztatást nem találtam, de minden jel alapján hatalmas pénzek mozognak most az Elf Bar piacon, ami persze a csalók figyelmét is felkeltheti. Az egyik visszatérő félelem, hogy megjelenhetnek az újrahasznosított rudak, azaz amikor a kiürült elfbarokat újratöltik valamilyen ismeretlen összetételű folyadékkal, és azt értékesítik újra. Az Elf Bar maga is tisztában lehet a jelenséggel, mivel honlapjukon külön aloldalt tartanak fel arra, hogy a megvásárolt rúd sértetlenségét és eredetiségét ellenőrizhessük.

Mennyire veszélyes?

Szó sincs arról, hogy az eldobható ízesített e-cigaretták csak Magyarországra törtek volna be: amerikai és számos európai beszámolóból is látni, hogy ez a trend nagyjából egyszerre fut végig épp a világon, és mindenhol egyszerre okoz fejtörést az egészségügyi szakemberek és a hatóságok számára. A legfontosabb kérdés persze az, hogy milyen egészségügyi következményei lehetnek a rendszeres elfbarozásnak.

Az e-cigaretták megjelenése óta zajlik a vita arról, hogy ezek a termékek mennyire ártalmasak az egészségre. Olyan kutatások, melyek a hosszútávú hatásokat mutatnák be, még nem nagyon készültek, de a konszenzus jelenleg abba az irányba mutat, hogy az e-cigaretta ugyan kevésbé lehet ártalmas a hagyományos cigarettához képest, de azért szó sincs arról, hogy ártalmatlan lenne.

A WHO már 2019-ben arra figyelmeztetett, hogy ugyan hiába nincs kátrány az e-cigarettában, de a nikotin így is számos problémát okozhat. Egyrészt ismertek az enyhébb mellékhatások: amerikai felmérések alapján a rendszeres használók mintegy 40 százaléka számol be tünetekről, melyek között torokkaparás, köhögés, fejfájás, légzési nehézségek, gyengülő ízlelés és fáradékonyság is előfordul. Emellett a WHO figyelmeztetése szerint a e-cigarettát szívóknál gyakoribbak a szívbetegségek, mint az eszközt nem használók körében, és szívása károsíthatja az agy működése számára fontos őssejteket.

És ugyan kapni nikotinmentes Elf Barokat is, a legtöbb kiszerelés tartalmaz nikotint, nem is keveset: egy átlagos rúd elsukkolása nagyjából annyi nikotint juttathat a szervezetünkbe, mintha elszívtunk volna 50 cigarettát. Épp azért annyira megtévesztő az, amit az e-cigaretta iparág lobbiszervezetei állandóan hangoztatnak: az egyik fő érvük ugyanis az, hogy az e-cigaretták remek eszközt kínálnak a dohányzásról leszokni vágyók számára, hiszen így kevesebb káros anyag jut a fogyasztók szervezetébe.

Ami persze igaz, a sima cigarettával összevetve, csakhogy nyilván csúsztatás, ha egy olyan új fiatal fogyasztóról beszélünk, aki korábban még csak nem is dohányzott. Azt pedig látni, hogy az e-cigaretták úgy terelik a fiatalokat a nikotinfogyasztás irányába, ahogy arra évtizedek óta nem volt példa.

A kép csak illusztráció Fotó: VALERY HACHE/AFP

Egy friss amerikai kutatás szerint például az e-cigaretták felfutásának köszönhetően olyan mértékben nőtt a 18 éven aluli új dohányzok száma, melyhez hasonlót csak a 90-es évek elején, a dohányiparral szemben hozott korlátozó szabályok bevezetése előtt lehetett látni. A kutatást vezető John P. Pierce, a San Diego-i Egyetem közegészségügyi professzora szerint mivel már egyre több a bizonyítéka annak, hogy az ízesített e-cigarettának milyen potenciális egészségügyi hatásai lehetnek, ezért a fiatalok körében tapasztalt meredek emelkedés azonnali cselekvést igényel.

A problémák amúgy az Egyesült Államokban is hasonlónak tűnnek, mint amiről Magyarországon hallani: 2020 elején a Gyógyszerengedélyezési Hatóság (FDA) ugyan betiltotta az ízesített e-cigarettákat, de a szabályozás akkor nem tért ki az eldobható eszközökre. A beszámolók szerint a hatóság jelenleg csak tervezi a tiltást kiterjeszteni erre a területre is, de így csak futnak a történések után: 2021-ben becslések szerint 1,7 millió középiskolás korú amerikai fiatal használt legalább egyszer e-cigarettát, és 85 százalékuk ízesített terméket.