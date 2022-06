Morawiecki szerint orosz támadás esetén 40 millió lengyel kész fegyverrel védeni hazáját

„Legyen olyan erős a hadseregünk, hogy lehetőleg soha ne kelljen bevetni” - mondta a myszkówi sportlőtér megnyitóján Mareusz Morawiecki lengyel kormányfő, sokadszor felidézve a ókori mondást: ha békét akarsz, készülj a háborúra.

A sportlőtér átadása szimbolikus esemény volt: a lengyel parlament még márciusban fogadta el a védelmi kiadások és a hadsereg létszámának növeléséről szóló törvényt, amivel bevezették az önkéntes katonai alapszolgálatok. Lengyelország a sportlőterekkel a civil lakosságot szeretné ösztönözni, hiszen - mondta a kormányfő - az ukrán háború arra hívja fel a figyelmet, hogy „a szabadság nem adatik meg végérvényesen”. Ahogyan a korábbi nemzedékeknek fegyverrel kellett harcolniuk érte: „Nekünk is ébernek kell lennünk”.

Fotó: JOHN THYS/AFP

Elmondta, hogy amennyiben Oroszországnak „valaha is eszébe jutna megtámadni Lengyelországot, a Kremlnek tudnia kell, hogy Lengyelországban 40 millió lengyel kész fegyverrel a kézben kiállni, hogy megvédje hazáját”. Bár Jaroslaw Kaczynski, a lengyel kormánypárt (PiS) elnöke a múlt héten elmondta, Lengyelország nem feltétlenül egyből „Ukrajna után következik az orosz hódítások terveiben”, a három balti ország orosz meghódítása után „biztosan sorra kerülne”.

Morawiecki az átadón ugyanakkor azt is elmondta, hogy a fegyverekhez való hozzáférést szabályozni kell - erről törvény is készülőben van. (via MTI)