Rengeteget kaszáltak tavaly a Schadl Györgynek kenőpénzt fizető végrehajtók

Schald György, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar vezetője néha csak "egy hármast és valami normális piát" adott Völner Pál igazságügyi államtitkárnak, hogy elérje, amit akar, neki viszont összesen több mint 800 millió forint kenőpénzt fizettek azok, akiket végrehajtói pozícióhoz segített. A 24.hu pedig most összeszedte, hogy mennyit is keresett ezekkel a kinevezésekkel az a hét végrehajtó, akik gyanúsítottak a Schadl-Völner ügyben.

A hét gyanúsított végrehajtó cégei csak 2021-ben 954 millió forint profitot termeltek, ebből 763 milliót osztalékként ki is szedtek. A hét végrehajtó kilétét az ügyészségi adatokból és az MBVK honlapján megjelent információk alapján azonosította be a portál, ezután lehetett kibogarászni a céges adatokból, mennyit is kerestek tavaly. Mint azt a Schadl-Völner ügy kapcsán többször leírtuk, bírósági végrehajtónak lenni óriási üzlet, mert az egyes bíróságok mellé kirendelt végrehajtók monopol helyzetben vannak, de nem állami tisztviselők, hanem üzletszerűen működnek, így a haszon garantált.

Középen Völner Pál, aki Vízkelety Mariann államtitkár, prof Szabó Imre miniszteri biztos és Schadl György társaságában köszönti az újonnan kinevezett végrehajtókat 2019 augusztusában Fotó: Magyar Bírósági Végrehajtói Kar

És nem is kevés, M. Eszternek a Budai Központi Kerületi Bíróság mellett működő végrehajtó cége számára például tavaly 148 millió forint volt, amiből 56 milliót osztalékként ki is vett. M. Eszter fizette amúgy az ügyben gyanúsított hét végrehajtó közül a legtöbb kenőpénzt Schadlnek, 254 millió forintot. V. Levente, a Ceglédi Járásbíróság mellett működő önálló bírósági végrehajtó - aki 81,5 milliót fizetett a helyéért - 232 millió forint profitot termelt tavaly cégével, üzlettársa, Szigetszentmiklósi Járásbíróság mellett dolgozó F. Miklós pedig 198,5 milliót. Hasonlóan jól hozott a biznisz a többi érintett végrehajtónak is:

O. Ákos, a Szekszárdi Járásbíróság mellett működő önálló bírósági végrehajtó 59 milliót keresett tavaly (78 milliót fizetett 2019-es kinevezése előtt Schadlnek)

N. Gábor fonyódi végrehajtó 65 milliós profittal zárta az évet (42 milliót fizetett a lehetőségért),

Sz. Balász Monoron és környékén csaknem 200 milliót kaszált, 178 milliót osztalékként ki is vett a cégéből (190 millió kenőpénzt fizetett)

M.-né Cs. Éva Győrben pedig 51 milliós nyereséget könyvelt el tavaly, amivel már pluszban van a 40 milliós korrupció után.

Mint korábban írtuk, Schadl saját végrehajtó irodája is nagyon erős évet zárt 2021-ben, a cég 258 millió forintos rekord nyereséggel zárta az évet.