Justin Bieber egyetlen szerencséje, hogy Jézus most is vele van

„Tudom, hogy ez a vihar elmúlik, és tudom azt is, hogy Jézus velem van” – írta instagramján Justin Bieber énekes a BBC hírösszefoglalója szerint. A 28 éves kanadai sztár szombaton jelentette be ugyanezen a platformon – egy videóban, amelyet mi is megmutattunk –, hogy Ramsay Hunt-szindrómát diagnosztizáltak nála, ami arcbénulást jelent. A betegség akkor fordul elő, amikor az övsömör az arcidegeket is megtámadja.

„Napról napra jobban érzem magam – közölte Bieber újabb posztjában –, minden kellemetlenség ellenére megtaláltam a vigaszt abban, aki megteremtett és ismer engem. Ez adott nekem békességet a szörnyű viharban, amellyel szembe kellett néznem.

Az énekesnek eddig három koncertjét kellett lemondania a betegség miatt. Justin Biebert – amennyiben a megváltó közreműködésével sikerül teljesen meggyógyulnia – magyar rajongói is láthatják idén nyáron, ugyanis augusztus 12-én a Sziget fesztivál headlinere lesz.