Nincs benne se légzsák, se ABS, de "megfizethető", méltatják az uj "antiszankciós" Ladát az orosz tévében

"Ez most a legmegfizethetőbb új autó Oroszországban. Csak úgy becézik, hogy az antiszankciós autó" - lelkendezett az orosz állami tévé azon a híren, hogy Togliattiban legördültek a gyártósorokról a legújabb ladák. Jó, hágy a BBC beszámolója alapján más jelzőt, mint a megfizethető, nem nagyon lehetett találni az autóra. A "biztonságos" például szemen szedett hazugság lett volna, mivel a legújabb Ladából olyan alapfelszerelések hiányoznak, mint a légzsák, az ABS, vagy az övfeszítő.

Lada Granták az AutoVAZ togliatti gyárának gyártósorán 2018-ban. A legújabb sorozatból már kimaradt néhány "extra", mint a légzsák, az ABS, vagy az övfeszítő. Fotó: ANAR MOVSUMOV/Sputnik via AFP

Ezeket a fejletnek, pláne újnak egyáltalán nem nevezhető technológiákat ugyanis az orosz autóipar eddig importból szerezte be, maga képtelen az előállításukra. Importra meg most, a szankciók miatt nincs lehetőségük. Az "antiszankciós" tehát lényegében azt jelenti, hogy "a szovjet technológiai fejlettség szintjén álló".

A BBC szerint az új Lada afféle jelképe is az orosz gazdaságnak. Úgyahogy működik, bár néhány alkatrész már hiányzik. Mindazonáltal ez se kis teljesítmény. Oroszországot aktuálisan több mint tízezer különféle szankció sújtja, melyek közül több mint 7500-at Ukrajna lerohanása óta hoztak. Azt, hogy ezek hatására eddig nem hullott szét az orosz gazdaság, részben a korábbi szankcióknak köszönheti az ország. Az új szankciók ugyanis nem érték felkészületlenül, továbbá az piaci aggályok miatt emelkedő energiaárakból is jól profitált a háború kirobbantása óta. "Fizetési mérlegük az első öt hónapban rekordszintű volt, 110 milliárd dollár volt az aktívumuk" - mondta a BBC-nek a moszkvai Macro Advisory elemzője, Chris Weafer.

Vagyis egyelőre nem csupán a háborúra, de az állami vállalatok támogatására is van pénz, hogy fenntarthassák a foglalkoztatást, és fizethessék a béreket. A lakosság így egyelőre nem érzi a szankciók hatását, vagy legalábbis alapvető szükségleteit még ki tudja elégíteni. A szankciókat leginkább a moszkvai bevásárlóközpontokban lehet érzékelni, ahonnan nyugati márkák sora vonult ki a háború ellen tiltakozva.

Azért már érezhetők a jelei a szankciók hatásának. Májusban az éves infláció mértéke 17,1 százalék volt, az új autók eladása pedig 83,5 százalékkal esett vissza. Az előrejelzések szerint a GDP akár 30 százalékkal is csökkenhet az idén - még a kormány is 7,8 százalékos zsugorodással számol. (Via BBC)