Októberben újrakezdik Simonka György büntetőperét

Közel 25 tárgyalási nap nap és több mint két és fél év után októberben elölről kezdik Simonka György egykori fideszes országgyűlési képviselő büntetőperét a Fővárosi Törvényszéken – írja a Magyar Narancs.

A volt politikust bűnszervezetben különösen nagy értékre elkövetett költségvetési csalással vádolja a Központi Nyomozó Főügyészség, a büntetőpert pedig azért kezdik újra, mert csere történt a tanácsvezető bíró személyében.

A Magyar Narancs információját Szabó József Tamás, a Fővárosi Törvényszék sajtószóvivője erősítette meg, aki elmondta, hogy miután a tárgyalást eddig vezető bíró, Metzing Márton a Kúria büntetőbírájaként folytatja tovább, új bírót jelöltek ki. Az új bírónak azonban el kell mélyednie az ügy részleteiben, ezért a már így is hosszú tárgyalási szünet után október közepére írták ki az újabb tárgyalási napot, ami egyben a per újrakezdése is lesz.

A szóvivő hozzátette, hogy a büntetőeljárásól szóló törvény lehetővé teszi, hogy az eddig a büntetőperben keletkezett anyagot rövidebben és a lényeget érintően olvassa fel és tekintse át a tanács az új eljárásban, így nem kell mindent felolvasni, ami az elmúlt közel 25 tárgyalási napon elhangzott.

Simonka Györgyöt bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalással és korrupciós bűncselekmények elkövetésével vádolják. A fideszes képviselő februárban mondott le választókerületi elnöki posztjáról. Akkor jelezte, hogy az országos politikának is búcsút int, a Fideszből viszont nem lép ki.