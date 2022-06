Meghalt a márfai szőlőhegyen megtalált csecsemő

Meghalt a kórházban az a csecsemő, akit magára hagyott az édesanyja a Baranya megyében található Márfa szőlőhegyen – közölte a 24.hu kérdésére Szántó Valentin, a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. Mivel meghalt a pici, ezért a bűncselekmény minősítése is megváltozott. Most már emberölés kísérlete helyett, tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés miatt folytat nyomozást a rendőrség a csecsemő édesanyjával szemben - írta a lap.

A 444 is beszámolt arról, hogy a horvát rendőrök csütörtökön, kevéssel éjfél után értesítették magyar kollégáikat arról, hogy az eszéki kórházban elláttak egy 31 éves nőt, aki valószínűleg előző délután megszülte gyermekét, majd hazatért. Nem tudta pontosan elmondani, hogy ez hol történt, de a magyar rendőrök csütörtök délután Márfa szőlőhegyen megtalálták a csecsemőt.