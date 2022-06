A Kreml szerint az elfogott amerikaiaknak vállalniuk kell a felelősséget "a bűneikért"

"Zsoldosnak" bélyegezte Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője Alexander Drueke-t és és Andy Tai Ngoc Huynht, a múlt héten a harkivi fronton orosz fogságba esett két amerikai veteránt, akik önkéntesként szolgáltak az ukrán hadseregben. A Kreml szerint az amerikaiaknak felelősséget kell vállalniuk "a bűneikért".

Andy Tai Ngoc Huynh Fotó: RU-RTR/via REUTERS TV

Peszkov szerint az elfogott amerikaiakra nem vonatkoznak a genfi egyezmény hadifoglyokra vonatkozó rendelkezései, mert állítása szerint nem reguláris katonák voltak. Drueke és Huynh az ukrán hadseregben harcoltak, vagyis ez az érvelés nem helytálló - bár tény, hogy Oroszország már a háború elején jelezte, hogy minden külföldit zsoldosnak tekint, és nem a nemzetközi egyezmények szellemében jár majd el velük szemben.

Alexander Drueke Fotó: RU-RTR/via REUTERS TV

Hogy ezt mennyire komolyan gondolták, azt jelzi, hogy a donyecki szakadár hatóságok két brit és egy marokkói katonát halálra ítéltek, miután Mariupolban fogságba estek - bár az egyikük négy éve él Ukrajnában, és a két brit az ukrán hadsereg 32-es tengerészgyalogos dandárjában szolgált.

A Guardian beszámolója szerint az amerikai külügyminisztérium hivatalosan még nem erősítette meg Drueke és Huynh fogságba esését, csak eltűnésüket vizsgálja. A két veteránról ugyanakkor már a múlt héten olyan fényképek köröztek a közösségi médiában, melyen hátrakötözött kézzel ülnek egy orosz katonai teherautó platóján. A múlt héten egy másik amerikai veterán, a tengerészgyalogos Grady Kurpasi családja is bejelentette, hogy április vége óta nem tudnak róla, amikor Herszon területén nyoma veszett Azt egyelőre nem tudni, hogy az amerikai külügy az ő ügyében is vizsgálódik-e. (Via The Guardian)