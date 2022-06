Sürgősen ki kell vizsgálni az ENSZ-nél történt szexuális visszaélésekkel és korrupcióval kapcsolatos állításokat egy volt vezető szerint

Miután elbocsátották az ENSZ több munkatársát is, akik megpróbálták leleplezni az állítólagos visszaéléseket, a témával a BBC egy dokumentumfilmben foglalkozott. A filmre reagálva egy volt vezető ENSZ-tag, Purna Sen azt mondta, ezt sürgősen ki kell vizsgálnia egy független testületnek.

A BBC a The Whistleblowers: Inside the UN című dokumentumfilmben a szervezeten belüli korrupciót, szexuális visszaéléseket és azt mutatja be, hogy a vezetőség miként hunyt szemet ezek felett.

Azok a dolgozók, akik megpróbálták a visszaéléseket jelenteni, a BBC-nek azt mondták, hogy miután felszólaltak, megbüntették őket, néhányukat pedig elbocsátották. Purma Sen szerint voltak olyan nők az ENSZ-ben, akiket „megkörnyékeztek és megerőszakoltak”. Szerinte „minél több férfinak engedik, hogy megússzák ezt, annál inkább folytatják majd”. A BBC-nek úgy fogalmazott, a filmben elhangzó vallomások „nem lepték meg”. Szerinte az egyes szervezeteken belül „többet számít a vezető emberek védelme, mint hogy a nem befolyásos embereknek ne essen bántódásuk”.

Azt mondta, szeretné, ha António Guterres ENSZ-főtitkár kijelölne egy függetlenül testületet, amely meghallgatná és megvizsgálná a munkatársak tapasztalatait, majd célzott intézkedéseket javasolna.

Guterres hivatala jelezte, hogy nyitottak „a visszaélések elleni küzdelemre irányuló erőfeszítések külső felülvizsgálatára”. (BBC)