Százmilliókat osztott szét Fidesz-közeli haverok közt a Szerencsejáték Zrt.

Pataky Attila, az Edda frontembere továbbra is a fideszes kör közepén áll Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

Összesen 915 millió forintot osztott szét négy hónap leforgása alatt a a Szerencsejáték Zrt. támogatáskezelő leányvállalata, a Szerencsejáték Service Nonprofit Kft. - derült ki a társaságnak a hvg.hu közérdekű adatigénylésére adott válaszából.

Az aligha meglepő, hogy politikailag többé-kevésbé elkötelezett személyek és vállalatokhoz jutottak ezek a pénzek, míg azonban korábban jellemzően 40-50 milliós támogatásokat osztott ki az állami cég, most a nagyságrendek is megugrottak.

Egy április 7-én szignált szerződés alapján 230 millió forintot fizetett ki a Szerencsejáték Service Nonprofit Kft. a Hightide23 Kft.-nek. Ez egy igen széles profillal rendelkező cég, amelynek fő tevékenysége ugyan a nyomdai előkészítés, de történetesen sporthajógyártással is foglalkozik.

A hvg.hu szerint a 11 éves vállalat épp tavaly kapott új tulajdonost, méghozzá Weöres Szabolcs személyében, épp jókor, mert a megelőző két évben a társaságnak semmilyen bevétele nem volt. Weöresről annyit lehet tudni, hogy Fa Nándorral is szokott versenyezni, és egy májusi interjúban már elárulta, hogy a támogatást a Szerencsejáték Zrt. cégétől egy versenyhajó megvásárlására kapta. A beruházást ezen túl megtámogatta az MVM, a MOL és az Eximbank is.

Márciusban a Szerencsejáték Service Nonprofit Kft. 142 milliós támogatással küldte meg Pataky Attila cégét, a P.Management Kft.-t. Az Edda frontembere rendszeres kedvezményezettje a lottócég programjainak, egy évvel korábban 79 millió forintos támogatást kapott társasága, amely 2020-ben még csak 72 millió árbevétellel rendelkezett, de részben a támogatásnak köszönhetően tavaly már 327 millió árbevételt és 61 milliós nyereséget könyvelhetett el.

Jelentősnek mondható támogatáshoz, 70 millió forinthoz jutott a Békemeneteket is jegyző Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖKA), amit kizárólag állami vállalatok támogatásai tartanak életben. Tavaly az alapítvány 252 milliós profittal zárt.

További 50 millió forintos támogatáshoz jutott a darts-eseményeket szervező Darts Event Kft., 35 millió jutott az Aeroglobe Kft.-nek, és a Budaörsi Repülőteret üzemeltető - a Rogán Antal balatoni helikoptereztetéséről elhíresült - FLY-COOP Kft.

Demjén Rózsi és a Rózsa Records Kft. idén be kellett érje 30 millió forinttal, de 25 millió jutott a Hangos Szó Kft.-nek, az Ismerős Arcok basszusgitárosa, Galambos Nándor vállalkozásának is. 20 milliót kapott továbbá az első igazi polgári kört alapító alapítvány, a Szövetség a Nemzetért Alapítvány is. (hvg.hu)