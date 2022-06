Újra emelkedni kezdett a koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon

Az igazolt koronavírus-fertőzöttek számának hosszú ideje tartó csökkenése már a június közepén megállt Magyarországon, mostanra pedig elkezdett emelkedni. Ez több nyugat-európai országhoz hasonló trend, idén a korábbi éveknél hamarabb, júniusban emelkedni kezdett a fertőzöttek száma.

Itthon május elején állt át a kormányzati koronavírus oldal a napi tájékoztatásról arra, hogy heti adatokat közöljenek. Akkor 6 748 új fertőzöttről számoltak be, ez csökkent 1 636-ig. A mostani jelentésben viszont már 1 961 új fertőzött szerepel.

Hogy ez pontosan mit jelent, azt nehéz megmondani. Sokan úgy lesznek koronások, hogy nem kerülnek be a hivatalos fertőzöttek közé, mert otthoni tesztet végeznek vagy egyáltalán nem végeznek tesztet. És nem segíti a tájékozódást az sem, hogy a koronavírus oldalon május óta nem közlik, hogy hány hivatalos tesztből találtak pozitív eseteket.

Több koronavírusos beteg halt meg a múlt héten (32), mint az ezt megelőzőn (23). Ugyanakkor a kórházban lévők covid-fertőzöttek száma tovább csökkent 232-ről 197-re. Lélegeztetőgépen 6-an vannak (7-en szorultak mesterséges lélegeztetőgére egy héttel korábban).

Az oldalon azt írják, hogy „a járvány visszahúzódása és a magas átoltottság miatt július második hetétől már csak péntekenként lesz oltás a kórházi oltópontokon, emellett az oltás továbbra is kérhető a háziorvostól, házi gyermekorvostól. Jelenleg a kórházi oltópontokra keddenként és péntekenként lehet menni időpontfoglalással vagy péntekenként reggel 7 és este 19 óra között akár időpontfoglalás nélkül is. A vírus a beoltatlanokat veszélyezteti a legjobban, ezért őket továbbra is az oltás felvételére kérjük. A megerősítő oltás felvétele mindenkinek ajánlott, aki 4 hónapnál régebben kapta meg az előző oltását”.