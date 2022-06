Az utolsó ukrán csapatokat is visszavonják Szeverodoneckből

Ukrajna pénteken feladta Szeverodonecket. Az orosz hadsereg az elmúlt két napban már a Donyec folyó túlpartján Liszicsanszkot kezdte ostromolni, ezzel tarthatatlanná vált a védők helyzete. Az ukrán vezérkar ennek megfelelően meghozta a döntést az utolsó védők kivonásáról is.

Szétlőtt, az orosz neoszvasztikával, a Z betűvel elcsúfított zsiguli Szeverodoneck egyik utcájában. Fotó: VIKTOR ANTONYUK/Sputnik via AFP

A városban, aminek a lakóövezeteit már a hét elején teljesen megszállták az oroszok, a jelentések szerint mintegy 12 ezer polgár maradhatott - a háború előtt 160 ezer lakosa volt a településnek. Az ő helyzetük a polgármester Olekszandr Szrjuk szerint kritikus, a városba, amióta az orosz tüzérség lebombázta a Donyec hídjait, alig jutott be bármilyen ellátmány.

Az orosz erők pénteken folytatták előretörésüket Liszicsanszknál is, Toskivka és Zolote irányából is közelítik a várost. Előörseik már a városba is betörtek, bár onnan Szerhij Hajdaj, Luhanszk megye ukrán katonai közigazgatásának vezetője szerint egyelőre még visszaverték őket az ukrán védők. Hajdaj amúgy csütörtökön már Liszicsanszk feladását is felvetette.

Hajdaj szerint az oroszok "szinte porig rombolták" a várost az állandó tüzérségi bombázással. "A kritikus infrastruktúra megsemmisült. A város 90 százaléka szenvedett károkat, a házak 80 százalékát le kell rombolni" - mondta. "Csapatainknak azért kell visszavonulniuk, mert lényegében nem maradt mit megvédeni. Nem maradt város. Másrészt azt se engedhettük meg, hogy bekerítsék őket" - mondta.

Szeverodoneck elvesztése, és Liszicsanszk szintén várható eleste nyilván kudarc az ukrán hadseregnek, de az amerikai védelmi minisztérium egy neve elhallgatását kérve nyilatkozó tisztviselője szerint a visszavonulás prudens döntés. Értékelése szerint az ukrán hadsereg így valójában jobban védhető frontot tud kialakítani. Az Institute for the Study of War elemzői is arra jutottak, hogy bár Luhanszk megyét elveszíthetik, az ukrán hadsereg a legfőbb célját elérte. Jelentősen lassították az orosz műveleteket, és nagy erőket kötöttek le.

A nyugati elemzők mellett Igor "Sztrelkov" Girkin, az egykor a donyecki "népköztársaság" hadügyminisztereként is funkcionáló egykori FSZB-alezredes is inkább döntetlenként értékeli a csata kimenetelét, abban az értelemben, hogy Ukrajna időt nyert, ami alatt nagyon komoly nyugati fegyverzethez jutott. Girkin szerint ráadásul az orosz hadsereg a háború második szakaszában se tudta teljesíteni eredeti célkitűzését, ez esetben a Donbász egészének megszállását.