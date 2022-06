A következő 8 évben 40 százalékra növelné megújuló energiaforrások arányát az EU

Az Európai Unió energiaügyekkel foglalkozó Tanácsa abban állapodott, hogy kötelező uniós szintű célkitűzést határoz meg, miszerint a jelenlegi, legalább 32 százalékos uniós célérték helyett

2030-ra a teljes energiaszerkezet 40 százalékát megújuló energiaforrásokból kell fedezni. Kadri Simson energiaügyi biztos Luxembourgban elmondta, hogy a megújuló energiára, illetve az energiahatékonysági irányelvre vonatkozó megállapodások a Fit for 55 (Irány az 55%!) nevű klímacsomag keretében az EU éghajlatvédelmi átállásának energiaügyi kérdéseivel foglalkoznak. A megemelt célkitűzésekkel igyekeznek hozzájárulni ahhoz, hogy 2030-ra az 1990-es szinthez képest legalább 55 százalékkal csökkenjen az üvegházhatású gázok nettó kibocsátása.

Fotó: PATRICK PLEUL/dpa Picture-Alliance via AFP

A szakminiszterek a megújuló energiaforrásokra vonatkozóan 2022-re 0,2 százalékban, 2025-re 1 százalékban, 2030-ra pedig 4,4 százalékban határozták meg a közlekedési ágazat számára biztosított, megújuló energiákon belül a fejlett bioüzemanyagok részarányára vonatkozó kötelező részcélt. A közlekedésben használt, nem biológiai eredetű megújuló üzemanyagok - többnyire megújuló hidrogén és hidrogénalapú szintetikus üzemanyagok - tekintetében a Tanács 2,6 százalékos indikatív részcélról állapodott meg, ami 5,2 százaléknak felel meg, ha 2030-ra teljesül a megújuló energiának a közlekedésben felhasznált végsőenergia-fogyasztáson belüli részarányában kifejezett cél.

A Tanács megállapodott a fűtésre és hűtésre felhasznált, megújuló energiára vonatkozó célértékek fokozatos növeléséről is. A kötelező emelés mértéke nemzeti szinten 2026-ig évente 0,8 százalék, 2026-tól 2030-ig pedig 1,1 százalék. Az energiatanács az ipar megújuló energiák felhasználásának fokozására vonatkozóan 1,1 százalékos éves átlagos indikatív célt tűzött ki. Arról is megállapodott, hogy 2030-ra az iparban felhasznált hidrogén 35 százalékának, 2035-re pedig 50 százalékának nem biológiai eredetű megújuló tüzelőanyagokból kell származnia. Megállapodott arról is, hogy

az épületekben felhasznált energián belül a megújuló energia részaránya legalább 49 százalék legyen. Az energiahatékonyság érdekében a szakminiszterek többek között megállapodtak az energiafogyasztás uniós szinten történő csökkentéséről. A végsőenergia-fogyasztás tekintetében 36 százalékban, a primerenergia-fogyasztás esetében pedig 39 százalékban határozták meg a 2030-ig elérendő csökkenés mértékét. Ezek a célszámok új alapértékekből indulnak ki, és 2020-hoz képest 9 százalékos csökkentési célnak felelnek meg.

A végsőenergia-fogyasztás a végfelhasználók által fogyasztott energiamennyiséget jelöli, a primerenergia-fogyasztás viszont magában foglalja az energiatermelés, illetve az energiaellátás biztosítása céljából történő energiafelhasználást is.

Az uniós energiaügyi biztos közölte, hogy az Európai Unió Oroszországból származó gázellátásában komoly fennakadás valószínű.

Kadri Simson energiaügyi biztos Fotó: GEORG HOCHMUTH/AFP

A tagországoknak ezért frissíteniük kell készenléti terveiket, hogy megbirkózzanak az ellátási zavarokkal, és ahol csak lehetséges, váltsanak más energiahordozókra a gáz megtakarítása érdekében. A váltásnak úgy kell történnie, hogy az ne veszélyeztesse az éghajlat-politikai célkitűzéseket. „Az ukrajnai orosz invázió kezdete óta tudjuk, hogy nagyon komoly fennakadás lehetséges az energiaellátásban, és most ez még valószínűbbnek tűnik. Itt az ideje, hogy fokozzuk az Unió energia-függetlenségét” - mondta Kadri Simson, majd hozzátette, hogy az Európai Bizottság júliusban tervet mutat be a gázellátás további zavarait elhárító felkészülés érdekében. (MTI)