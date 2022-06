Drágább lesz a parkolás Budapesten, a belvárosban 600 forintot kell fizetni szeptembertől óránként

A jelenlegi bonyolult, 27-féle parkolási zóna helyett átlátható, világos, négy zónatípusból álló egységes parkolási rendszert vezet be a Fővárosi Önkormányzat, és megemeli a parkolási díjakat is – döntött szerdán a Fővárosi Közgyűlés többsége (néhány fideszes polgármester is megszavazta).

A közgyűlés 22 igen szavazattal és 7 nemmel új parkolási rendeletet alkotott, eszerint a főváros területén négy zónát határoznak meg, az A jelűben 600 forintba kerül majd óránként a parkolás, és 8 és 22 óra között kell a díjat fizetni, a B jelűben 450 forint az óradíj 8 és 20 óra között, a C zónában 300 forint 8-18 óra között, a D zónában 200 forint 8-18 óra között. Az A-B-C zónákban legfeljebb három órát lehet parkolni, a D-zónában nincs korlátozás. Például drágább zónába soroltak csepeli és XII. kerületi utcákat.

Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

A jelenlegi parkolási díjak 175 és 525 forint között mozognak. Az új szabályozás szeptember első hétfőjén, 5-én lép hatályba. Az új parkolási rendszer részeként egységes információs táblák is megjelennek az utcákon, amelyek egyértelművé teszik az egyes parkolási zónák jellemzőit. Emellett kb. 10 százalékkal nő a parkolási díjas zónák területe. A közgyűlés többsége nem támogatta a Fidesz–KDNP-frakció módosító javaslatát, hogy 8 óra helyett fél 9-től legyen fizetős a parkolás a fővárosban. (MTI)