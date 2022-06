A főváros egy lajtos kocsival és két ivóvízszállító locsolóautóval igyekszik enyhíteni a solymári vízhiányon

A szerdán rendelt el I. fokú vízkorlátozást az önkormányzat a Pest megyei Solymáron. Jelenleg mintegy ezer háztartásban a nap nagy részében egyáltalán nem folyik a csapból a víz. A környéket ellátó Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. szerint a kapacitásproblémákon túl a kánikula miatt megnövekedett vízfogyasztás a probléma oka.

A vízhiány miatt a helyi szolgáltató a Fővárosi Vízművek segítséget kérte, ezért Solymárnak és Szentendrének is egy-egy 5 köbméteres (5 ezer liter vizet tartalmazó) lajtos kocsit bocsátottunk sofőrrel rendelkezésre, jelentette be Karácsony Gergely az oldalán. Hozzátette, hogy a Budapesti Közművek 2 darab hét köbméteres, ivóvízszállításra fenntartott locsolóautót is küldött Solymárra.

A főpolgármester szerint nem véletlen, hogy a baj először a túlzsúfolt agglomerációs településeken jelentkezik. „Az ottani hálózatot nem ekkora terhelésre szabták. És arról is beszélnünk kell, hogy a magyar víziközmű-rendszer borzasztóan rossz állapotú. Van olyan város, ahol az ivóvíz közel fele egyszerűen eltűnik a talajban. A kormány pedig nem, hogy segítené a fejlesztéseket, de még különadóval is sújtja a jellemzően önkormányzati tulajdonban lévő közműszolgáltatókat. Például 2020-ban 4,5-szeresére (!) emelték a Fővárosi Vízművek által befizetett adó mértékét, ez mínusz 2.5 milliárd forintot jelentett a mi esetünkben. Emiatt az értelmetlen különadó miatt tehát 2,5 milliárd forinttal van kevesebb pénzünk, hogy például fejlesszük a budapesti közműrendszert” -írta.

Közben Menczer Tamás a térség fideszes országgyűlési képviselője elfogadhatatlannak nevezte a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. és a Nemzeti Vízművek Zrt. teljesítményét, amiért Solymáron nincs elég víz. Egyben felszólította a két céget, hogy lássák el a solymáriakat vízzel. „Növeljék a vízfelvételi pontokat itt Solymáron, és tegyenek meg mindent azért, hogy a vezetékes vizet biztosító tárolók, medencék feltöltése megtörténjen!” - osztotta meg a gondolatait az oldalán.

A solymári önkormányzat által elrendelt korlátozás péntek éjfélig tart.