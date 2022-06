Böjte Csaba szerint rossz dolgok történtek, ezért most gólyamamaként kell szeretettel védeni a gyermekeket

A Facebookon fordult a gondozására bízott gyerekekhez és kollégáihoz Böjte Csaba azután, hogy a bíróság szerdán harminc év börtönre ítélte alapítványa egyik volt nevelőjét, aki a vád szerint 2007-17 között tíz éven át rendszeresen és akadálytalanul bántalmazta szexuálisan és fizikailag a gyermekeket a dévai Szent Ferenc Alapítvány két Hargita megyei bentlakó otthonában. A csak K. SZ.-ként azonosított egykori nevelő a vád szerint 36 bűncselekményt követett el, köztük többrendbeli nemi erőszakot is. és 15 fiú tett ellene vallomást a Transtelex szerint.

Böjte Csaba ferences rendi szerzetes, a dévai gyermekotthon alapítója az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson 2021. szeptember 6-án.. Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

"Végtelenül szomorú eseményeken vagyunk túl!" - üti fel posztját Böjte, hogy azzal folytassa, "[t]öbb mint hat évvel ezelőtt rossz dolgokat hallottam az egyik gyerektől a nevelőjével kapcsolatban". Olyan "rossz dolgokat", hogy ő maga fordult a hatóságokhoz.

A most megszületett ítéletről azt írja, hogy mivel a peranyag és a tárgyalás is titkos volt, így maga is csak a sajtóból értesült, hogy a nevelőt "nagy bűnök miatt, nagyon sok évre ítélték el!".

"Fontosnak látom, a bizalom megmaradásának érdekében megjegyezni, hogy K. Sz. kívül sennki mást nem marasztaltak el az ítéletben sem a kollégák közül, sem engemet!" - írta.

Ezután feltette a tán mindenkit leginkább érdeklő két kérdést: "Hogyan történhetett ilyen dolog? Hogy nem vettük észre?". De ezeket nem válaszolja meg, hanem arról ír, hogy "[m]i a munkánkat eddig is Isten nevében, szeretetből végeztük, kérlek, hogy fegyelmezetten, még nagyobb odafigyeléssel, bizalommal, kitartással végezzük a munkánkat a továbbiakban is!". Egyben kéri, hogy ha bárki rendellenességet tapasztal, azt jelentse neki "bizalommal".

Böjte Csaba szerint most, hogy egy munkatársát többrendbeli nemi erőszak, illetve a rá bízott gyermekek szexuális és fizikai bántalmazása miatt ítélték el, az a dolguk, hogy olyan szeretettel védjék a gyermekeket, mint ez a "gólya mama". Fotó: Böjte Csaba / Facebook

"Küldök egy képet is!! Nézzétek a gólya mamát! Most nekünk is ez a dolgunk., az ő szeretetével védjük a gyermekienket, a ránk bízott életeket és bízzunk abban, hogy a vihar elmúlik és újból kisüt az áldott nap! Hiszek a Szeretet végső győzelmében" - zárja sorait.