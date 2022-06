Oroszország aligha "jó szándéka" jeleként vonult vissza a Kígyó-szigetről

Sajátosan értelmezte csütörtöki tájékoztatóján az orosz védelmi minisztérium azt, hogy a megszállók miért voltak kénytelenek feladni a Fekete-tenger északnyugati medencéjében a háború kezdetén megszállt Kígyó-szigetet. Igor Konasenkov, a védelmi minisztérium szóvivője szerint gesztust gyakoroltak, azért adták fel a szigetet, mert ezzel is lehetővé kívánják tenni a tengeri folyosó megnyitását az ukrán gabonaszállítmányok előtt.

Elsüllyesztett orosz hajók a Kígyó-sziget kikötőjében 2022. május 12-én. Az ukrán erők ekkor még csak korlátozottan voltak képesek csapást mérni itt, június második felében azonban már tüzérségük folyamatosan bombázta a szigetet. Fotó: -/AFP

Valójában az orosz hadsereg hónapokig dolgozott a sziget megerősítésén. Komoly légvédelmi rendszereket telepítettek, lövészárkokat ástak, folyamatosan érkeztek az ellátóhajók. Az ukrán hadsereg eleinte csak korlátozottan tudta támadni a szigetet, jellemzően Bayraktar TB2 drónokkal hajtottak végre kisebb csapásokat. Az elmúlt két hétben azonban egyre intenzívebben kezdték bombázni a szigetet, ez a fordulat nagyjából egybe esett azzal, amikor rendszerbe állították a nyugati szövetségeseiktől kapott nagy hatótávolságú nehézfegyverzetet.

Ezek hatótávolsága már lehetővé tette, hogy a partról támadják a szigetet. A folyamatos bombázás mellett az is fenntarthatatlanná tette a megszállást, hogy az ukrán erők hajók elleni rakétákat is kaptak saját Neptunjaik mellé - melyekkel korábban elsüllyesztették az orosz fekete-tengeri flotta zászlóshajóját, a Moszkva rakétacirkálót is.

Vagyis azon túl, hogy bombázásaikkal folyamatosan amortizálták a sziget védelmét, hajó elleni fegyvereikkel az utánpótlását is fenyegették.

Konasenkovval szemben Valerij Zauzsnij, az ukrán fegyveres erők főparancsnokat is az ukrán tüzérség szerepét hangoztatta az orosz visszavonulásban. Ebben ő a nyugati fegyverek helyett egy saját fejlesztésű ukrán önjáró tarackot, a 2019-ban rendszerbe állított 2S22 Bohdanát méltatta, ami rakétarásegítéses töltettel akár 60 kilométer távolságban is képes csapást mérni - majd a lövedék célba érkezése előtt odébb állni, elkerülve az ellencsapást.

Az ukránok szerint az orosz visszavonulás jellege se arra utal, hogy puszta jószándékból adták volna fel a szigetet. Állításuk szerint a megszálló erők utolsó alakulatai folyamatos ukrán bombázás közepette két gyorshajóval menekültek el az éj leple alatt.