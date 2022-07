Megkapta utolsó bőrkezelését a világ egyik leghíresebb fényképén szereplő "napalm lány"

Ha meghallják azt a szót, hogy vietnámi háború, sokaknak talán rögtön az a fénykép jut eszébe, amin egy kislány meztelenül, zokogva, láthatóan kínok között szalad egy úton, miután napalm bombát dobtak a falujára. Az 1972-ben készült képen szereplő kislányt Phan Thị Kim Phúc-nak hívják, már 59 éves, és most, 50 évvel a fénykép elkészülte után kapta meg az utolsó, a napalm okozta sérülések miatt szükséges bőrkezelését Miamiban

Phúc 9 éves volt, amikor súlyos égési sérüléseket szenvedett a délvietnámi erők bombázása során, a kép elkészülte után egy évig kórházi kezelésre szorult. A támadás viszont egész életében elkísérte, a lelki trauma és öngyilkos gondolatok mellett állandó fájdalommal élt, a sérülései miatt pedig mozogni is csak nehezen tudott.

Phúc 2019-ben, az Unesco központjában Fotó: GEOFFROY VAN DER HASSELT/AFP

A "napalm lányként" is ismert Phúc az 1990-es években Kanadába költözött, onnan járt Miamiba bőrkezelésre. Miamiban találkozott Nick Ut-al is, az amerikai fotóssal, aki a később Pulitzer díjat nyert képet készítette. Phúc azt mondta, hálás Ut-nak, aki lényegében megmentette az életét, de a képet nagyon sokáig utálta, mert azt gondolta, csúnya és megalázó helyzetben szerepel rajta. A képen amúgy azért meztelen, mert a ruháit lényegében leégette róla a testét is egész életére megsebző napalm. Phúc Kanadában egy nemzetközi segélyszervezetet alapított, amely háborúban megsérült gyerekeknek nyújt orvosi és pszichológiai segítséget. (Guardian)