Embertelen körülmények között tartotta, bántalmazta és ingyen dolgoztatta áldozatait egy sárosdi férfi

Hét ember ellen követett el bűncselekményeket a megalapozott gyanú szerint az a 44 éves sárosdi férfi, aki ellen még egy 2020 decemberében tett feljelentés alapján indult büntetőeljárás -írja a police.hu.



A 2018 és 2021 közötti időszakban a férfi rossz anyagi körülmények között élő, kiszolgáltatott, könnyen befolyásolható embereket vett rá arra, hogy hozzá költözzenek és nála dolgozzanak. Egyik áldozatától, egy idős férfitól iratain kívül még a nyugdíját is elvette. A sértett ezután kórházba került, majd meghalt.

A gyanúsított az áldozatait sanyarú körülmények között tartotta, akiknek fűtetlen lakókocsiban, vagy ablak nélküli melléképületben kellett élniük, miközben elvégezték a ház körüli munkákat és az állatokat is felügyelték. Az elvégzett munkáért cserébe fizetést nem kaptak. Több sértettől még a személyes okmányokat is elvette, hogy megakadályozza a szökést, volt akiket még fizikailag is bántalmazott.

Ketten el tudtak menekülni, két sértettet pedig szervezett rendőri akció keretében, 2021. június 30-án menekítettek ki a rendőrök. A gyanúsítottat a helyszínen letartóztatták. Az erről készült videót itt lehet megnézni.



Az emberkereskedelem és kényszermunka bűntette miatt folytatott ügy vizsgálatát a Fejér megyei nyomozók a napokban fejezték be, az iratokat a Fejér Megyei Főügyészségnek továbbították.

A rendőrség szerint a bűncselekmény elleni eredményes küzdelemben mindannyiunknak szerepe van, mivel az elkövetők áldozataikat sokszor elszigetelten tartják, akik a folyamatos pszichikai és fizikai szenvedés hatására bezárkóznak, nem kommunikálnak környezetükkel. Gyakran a hatóság segítségét sem merik kérni. Ezért fontos, hogy akinek tudomása van arról, hogy valakit erőszakkal, zsarolással, bántalmazással vagy fenyegetéssel félelemben tartanak, kizsákmányolnak, vagy engedelmességre kényszerítenek, tegyen bejelentést a rendőrségre.