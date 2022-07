Mélypont: 410 forintot közelíti az euró

Új árfolyammélypontot ért el a forint kedden:



a bankközi devizakereskedelemben az euró 410, a dollár jegyzése a 400 forintot közelíti, a svájci franké pedig meghaladja a 412 forintot.



Ez a reggel hét órai jegyzéshez képest 1,8 százalékos gyengülés az euróval, 3,6 százalékos gyengülés a dollárral és 3,7 százalékos gyengülés a svájci frankkal szemben.

A Portfolio egész nap élőben követte a forint gyászos teljesítményét, és egy gyorselemzéssel is szolgáltak. A gazdasági lap szerint a következő okok miatt gyengült ilyen gyorsan ilyen nagyot a forint:

a kormány és az Európai Bizottság vitája a helyreállítási alapról,

a magyar gazdaság külső pénzügyi mutatóinak romlása,

a különadók, melyek negatív üzenetet jelentenek a piac számára,

és a közelgő energiaválság.

A lap is utal arra, hogy az orosz-ukrán háborún kívül a többi tényező csak Magyarországra jellemző és ez meg is látszik azon, hogy a magyar deviza a környező országok fizetőeszközeihez képest is romlott.