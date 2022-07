8 és 9 éves lány halt meg a TikTok fullasztásos kihívása miatt

Két, a közelmúltban meghalt fiatal lány családja perelte be a TikTok-ot, azt állítva, hogy a lányok azután vesztették életüket, hogy a TikTok algoritmusa megismertette velük a 2021-ben terjedő "blackout" kihívást, aminek a lényege az volt, hogy a résztvevők addig fojtogatták magukat, amíg el nem veszítették eszméletüket, írja a Guardian.

A keresetet kedden nyújtotta be a két család Los Angelesben, esküdtszék előtti tárgyalást és kártérítést szeretnének elérni, ügyüket a Social Media Victims Law Center (SMVLC) nevű jogvédő szervezet képviseli, amelyik kifejezetten a közösségi oldalakon gyerekkel szemben elkövetett visszaélésekre szakosodott. Szerintük a TikTok algoritmus szándékosan és rendszeresen megmutatta a gyerekeknek a kihívás során készült videókat, ez pedig végül az életükbe került.

Az egyik lány a nyolc éves Lalani Erika Renee Walton volt Texasból, aki tavaly júliusban halt meg, miután a rendőrség szerint megpróbálta leutánozni a TikTok blackout-kihívás során keletkezett videókon látottakat. A kereset szerint a lány a 8. születésnapjára kapott egy telefont, és hamar rászokott a TikTokra, rendszeresen rakott ki saját videókat is, és abba bízott, hogy híressé válhat a platformon.

2021 júliusában a családja zúzódásokat vett észre a nyakán, amiről a lány azt mondta, hogy baleset volt. Pedig ekkor már gyakorolta az eszméletvesztésig vezető fojtogatásos kihívást, ami hetekkel korábban bukkant fel először a feedjében. A halála napján a lány órákat telefonozott egy családi autóút során, többek között a kihívás videóit is látva. A kereset szerint a lány arra jutott, hogy ha készítene egy videót, azzal ő is híressé válhatna, ezért belevágott. A beadványban arról is írnak, hogy nyolc éves volt ekkor, és nem értette, hogy a TikTok mennyire veszélyes dolog megtételére bátorítja.

A másik áldozat a 9 éves Arriani Jaileen Arroyo Wisconsin államból, aki hétévesen kapott telefont, és rendszeres tiktokozó volt. A kereset szerint függője lett az alkalmazásnak, rengeteg táncos videót posztolt. 2021 elején a családja beszélt is vele egy fiatal tiktokos haláláról, de a lány biztosította őket, hogy sosem venne részt veszélyes videók elkészítésében. Ehhez képest februárban az ötéves öccse talált rá fuldoklás közben. Kórházba vitték, de már nem tudták megmenteni.

A kereset szerint a TikToknál pontosan tudniuk kellett, hogy a kihívás terjed a platformon, és hogy az algoritmus ezt gyerekekhez is eljuttatja. A beadvány szerint többek között azt kifogásolják, hogy az algoritmus veszélyes tartalmakat mutat meg gyerekeknek, hogy engedik, hogy kiskorúak is használják az alkalmazást, valamint hogy nem figyelmeztetik a szülőket és a gondviselőket arra, hogy az app használata függőséghez vezethet.