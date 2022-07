Minden járványmutató nagyot romlott

Ez az ábra látványosan mutatja, hogy mi a helyzet jelenleg a magyarországi járványhelyzettel:

A 8 036 az a szám, amennyi koronavírus-fertőzöttet regisztráltak a múlt héten. A heti jelentés ma jelent meg a koronavírus oldalon. Ez 72 százalékos emelkedés az egy héttel korábbi, 164 százalékos a két héttel ezelőtti számhoz képest. Ennyi új fertőzött egy hét alatt május elején volt utoljára.

Árnyalná a képet, ha lehetne tudni, hogy mennyi tesztből találtak ennyi pozitív esetet, de erről május óta egyáltalán nem adnak információt. És akkor még ott vannak azok is, akik vagy nem is tesztelnek vagy csak otthon, és nem jelentik be, hogy elkapták a vírust.

A járványhelyzet súlyosbodását mutatja az is, hogy megnőtt a kórházban kezelt covidosok száma is, 488-ról 628-ra. Ez a növekedés ugyanakkor elmarad attól, ahogy az új fertőzöttek száma emelkedik. Vagyis igaz lehet, hogy az omikron új mutációja az esetek nagy részében nem okoz nagyon súlyos tüneteket.

Ugyanakkor a legrosszabb állapotban lévők és a halálesetek száma is emelkedett. A múlt héten 14 halálesetet jelentettek, most 35-öt. Tizen voltak lélegeztetőgépen egy héttel ezelőtt, most már 16-an vannak. A növekedés aránya nagy, de itt nagyon alacsony bázisról indult.

Szintén a járványhelyzet romlását mutatja, hogy a heti jelentésből már kikerült ez a mondat:



„A járvány visszahúzódása és a magas átoltottság miatt már csak péntekenként van oltás a kórházi oltópontokon, emellett az oltás továbbra is kérhető a háziorvostól, házi gyermekorvostól”.

Ehelyett már ez szerepel:

„A kormány továbbra is biztosítja az oltás lehetőségét. A kórházi oltópontokra pénteken 14 és 19 óra között lehet menni időpontfoglalással vagy akár anélkül is. Emellett az oltás továbbra is kérhető a háziorvostól, házi gyermekorvostól.”