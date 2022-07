A taxisok szerint Bánki Erik ígéretet tett arra, hogy a kormány a kérésüknek megfelelően felemeli az áfamentesség szintjét

Random taxi random kutyával a budapesti Erzsébet hídon Fotó: Botos Tamás

Érdekes dolgokat mondott az ATV stúdiójában az Országos Taxis Szövetség főtitkára a kata-törvénnyel összefüggésben, Metál Zoltán egy beszélgetős műsorban ugyanis arról beszélt, hogy a taxisok nem lobbiztak ugyan, mégis ők egyetlenként továbbra is számlázhatnak magánemberek mellett cégeknek is. De ezzel sem voltak elégedette, mert azt kérték a kormánytól, hogy emeljék meg az áfamentesség korlátját 12-ről 14-15 millióra. Mert továbbra is csak évi 12 millió forintos bevételig adózhattak volna kedvezményesen, e fölött be kellett volna fizetniük a 27 százalékos áfát.

Az érdekképviselet a gazdasági bizottság fideszes elnökétől, Bánki Eriktől azt a választ kapta, támogatják az elképzelésüket az áfamentesség szintjének emeléséről.

A főtitkár azt is elmondta, hogy a törvény napirendre kerülése óta sok gyalázkodó üzenetet kapnak, de ők nem folytattak lobbitevékenységet, és maguk is keresik az okát, vajon miért kivételezhettek velük:



„Valószínűleg a gyakorlat miatt: 5 ezer taxi van Budapesten, a nagyvárosokban pedig 7,5 ezer, rengeteg a céges megrendelés, ezt máshogy nem lehetne megoldani, nem lenne életszerű”.



Metál arra a kérdésre, hogy akár szolidaritásból ők is tiltakozhatnának, azt mondta, hogy „inkább a párbeszédben hisz”, és biztos megvolt az oka annak, hogy ezt a törvényt ilyen hirtelen át kellett alakítani.

A műsor azért is volt bizarr, mert ott ült a taxis képviselet mellett Eisenhauerné Fördős Erika, a Független Egészségügyi Szakszervezet alelnöke, aki pedig épp azért próbál lobbizni az illetékes államtitkároknál, hogy legalább egészségügy átalakítás idejére ne zárják ki a katazás lehetőségéből az egészségügyi dolgozókat:

„...az egészségügy is hivatkozhatna arra, hogy az ellátás össze fog omolni, ha ez a törvény így marad, a szeptember ugyanis nagyon közel van, ennyi idő alatt átállni nagyon nehéz. A budapesti kórházakat tulajdonképpen a bérnővérek tartják el, ezért ezt a dolgot jobban végig kellett volna gondolni”.

Eisenhauerné Fördős Erika szerint a dolgozók jelentős része vállalkozóként van foglalkoztva, nyár közepén ezt hetek alatt átvariálni az ellátás veszélyeztetésével fog járni, és nagyon sokan fogják elhagyni a rendszert, ahol már most is munkaerőhiány van.

Az egészségügyi dolgozók is konzultálnak a pénzügyminisztériummal, de alighanem mivel ők nem tudnak blokádot állítani, és nincsenek mögöttük olyan erős érdekcsoportok, a kormány kevésbé látszik nyitottnak a velük való konzultációra. (ATV)