Ingyenes adótanácsadással, grillel készül a csütörtöki hídfoglalásra a Kétfarkú Kutya Párt

Gyülekeznek a tiltakozók a Magyar Kétfarkú Kutya Párt demonstrációján az Erzsébet hídon. A demonstráció elején Ács Dániel és Czinkóczi Sándor élőben jelentkeztek be a hídról, ahol gyorsan meginterjúvolták Döme Zsuzsannát és Kovács Gergőt, a párt társelnökeit, akiket csütörtökre virradóra őrizetbe vettek a rendőrök az Erzsébet hídon az éjszakai katatüntetés végén.

"A vége fele, amikor átértünk a hídon, leléptem a járdáról. Volt nálam egy kis fű, ezért bevittek. Aludhattam pár órát a priccsen" - mesélte hajnali kalandjáról Kovács Gergely, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt elnöke, akit csütörtökre virradóra rendőrök állítottak elő az Erzsébet hídon, az éjszakai katatüntetés végén.

Kovács pártelnök a tüntetés elején Fotó: Németh Dániel / 444

Kovács mellett pártelnöktárság, a Ferencváros alpolgármesterét, Döme Zsuzsannát is őrizetbe vették azzal az indokkal, hogy akadályozta a rendőri intézkedést. Őt meg is bilincselték, de a rendőrautóban, amikor orrot akart fújni, kiszabadult a bilincsből.

Döme Zsuzsanna társelnök, a háttérben Kováccsal. Fotó: Németh Dániel / 444

Kovács az előállításáról azt mesélte, hogy ő maga szólt a rendőröknek arról, hogy van nála fű. "36 éve szívok minden nap. Egy kicsit a rendőrökön is látszott, hogy talán nem ezzel kéne foglalkozniuk" - mondta Kovács, akinek a határozat alapján most elterelésre kell járnia, "ahol meg kell ismerkednem emberekkel, akik tudnak gombát, meg LSD-t, velük kell majd beszélgetnem" - mondta.

Az őrizetben két órát aludhatott priccsen is, ezt életében először tehette meg. "Az volt a terv, hogy alvilági kapcsolatokat építek ki" - mondta.

Grillel készülnek a tüntetők, lesz adótanácsadás is katásoknak. Fotó: Németh Dániel / 444

A Kutyapárt csütörtök estére jelentette be demonstrációját az Erzsébet hídra. Döme elmondása szerint ahogy gyűlik a tömeg, úgy fognak egyre több - Kovács tervei szerint két-három - sávot lezárni. "hoztunk grillt" - mondta Kovács pártelnök, majd arról is tájékoztatott, hogy pártjuk népfőiskolája keretében adótanácsadás is lesz, ingyen adótanácsadást vállalókat kötnek össze ingyen adótanácsadásra szorulókkal. "Egy óra múlva kész a kaja, gyertek" - búcsúzott élő bejelentkezésünkben a pártelnök Kovács.

Fotó: Németh Dániel / 444

Közben az egybegyűlt pár tucatnyi tiltakozó már megkísérelte elzárni a buszsávot, de a rendőrök egyelőre visszaterelték őket a járdára.