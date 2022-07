Konfliktusmentesen, piknikhangulatban zajlott a péntek esti hídfoglalás

A csütörtöki tapasztalatokból tanulva minden lehetséges konfliktusforrást igyekeztek kiszűrni a rendőrök és a szervező Magyar Kétfarkú Kutya Párt a kata eltörlése elleni tüntetéssorozat legújabb állomásán, a péntek esti hídfoglaláson. Az MKKP által hirdetett tüntetés résztvevői így békésen a járdán várakoztak egészen addig, amíg a rendőrök le nem zártak két, Budára tartó forgalmi sávot, majd negyed kilenckor csak azután foglalták el teljes szélességében a hidat, hogy addigra a rendőrök teljesen elterelték a forgalmat.

Mire a tüntetők elfoglalták a hidat, a rendőrök már elterelték a forgalmat. Fotó: Németh Dániel

Csütörtökön is hasonlóan indult a demonstráció, de akkor a hidat csellel foglalták el, a minimális rendőri biztosításon pillanatok alatt áttörve. Ez nyilván feszültebb alaphelyzet volt, amit csak fokozott, hogy Kovács Gergő a színpadról a párt állami támogatásából vett festékszórókat osztogatott, és arra bíztatta a résztvevőket, hogy hagyjanak maradandó üzeneteket az aszfalton. A magyar jogrend sajátosságai szerint ez károkozásnak, szabálysértésnek minősül, ezért a rendőrök a térfigyelő kamerák felvételei alapján azonosított fújkálókat folyamatosan szűrték ki a résztvevők közül. Ezek a rendőri intézkedések mindig felhergelték a tüntetőket, egy ilyen konfliktus aztán el is fajult.

Pénteken akkora volt a nyugalom, hogy többen a frizurájukat is megcsináltathatták a hídon. Fotó: Németh Dániel

Kovács Gergő és Döme Zsuzsanna, az MKKP társelnökei a rendőrsorfal mögött az Erzsébet híd járdáján. Fotó: Kristóf Balázs

Pénteken kompromisszumos megoldásként csak krétákat osztogattak a színpadnál, márpedig krétával még a magyar jog szerint is lehet aszfaltra írni, rajzolni. Így hát a rendőröknek se volt okuk intézkedésre, és a tüntetőknek se felháborodásra az intézkedő rendőrökön. A hangulaton az is sokat javított, hogy Kovács a demonstráció elején megkérte az egybegyűlteket, hogy ezúttal ne dobjanak teli sörös dobozokat rendőrautókra - amire csütörtökön volt példa -, egyben azt is bejelentette, hogy a csütörtöki tüntetésen begyűjtött 17 ezer forint, néhány lej és euró adományt felajánlották a megrongálódott rendőrautó szélvédőjének a cseréjére.

Naplemente az elfoglalt hídon Fotó: Németh Dániel

Addig is teljes volt a nyugalom, amíg a híd egyik felén még haladhatott a forgalom Fotó: Németh Dániel

Az adományt ugyan nem sikerült átadni a rendőrségnek, mert annak nincs adománygyűjtő számlája, ezért abban állapodtak meg, hogy amikor a rendőrök karácsonykor adományoznak a Heim Pál gyermekkórház betegeinek, ebből a 17 ezer forintból is csokit vesznek a gyerekeknek.

Kovács Gergő, az MKKP elnöke (társelnöke Döme Zsuzsanna ferencvárosi alpolgármester társaságában) azért a többi ellenzéki pártnak odaszólt egyszer. Fotó: Németh Dániel

Az este ebben a békés menetben csordogált, a leginkább konfliktusos pillanat tán az volt, amikor Kovács pártelnök egyik felszólalásában a többi párt felől a tüntetésük jellegét ért kritikákra reagálva közölte, hogy "ha minden ellenzéki párt elfoglalna egy hidat Budapesten, akkor minden híd el lenne foglalva".

Szimbolikusan eégettek egy rezsicsekket. Kovács ekkor még arról beszélt, hogy arról kezdeményeznek népszavazást, hogy a magyar embereknek soha semmiért ne kelljen fizetniük. Népszavazási kezdeményezésük - ami igazából nem is az - végül arról szólt, hogy a rezsit a Kádár János halála napján aktuális árakon rögzítsék, örökre. Fotó: Kristóf Balázs

Ezen felül az MKKP bejelentette népszavazási kezdeményezését, szokása szerint el is viccelve az egészet, görbe tükröt tartva a rendszer elé. Mint közleményükben írták, "nálunk is bekövetkezett, hogy petíciókat indítunk adatbázis építési céllal", bár valójában a petíció aláírásakor sem emailcímet, sem adatokat nem kell megadni, Vagyis a népszavazási kezdeményezésük nem is valós, ahhoz a Nemzeti Választási Bizottságtól kellett volna hivatalos aláíróíveket igényelniük a kérdések jóváhagyása után. Amúgy azt kezdeményeznék, hogy a rezsi árát rögzítsék a Kádár János halála napján aktuális árakon, örökre.

A tüntetésről este fél tízig élőben közvetítettünk, ezt itt tekinthetik meg. A tüntetésről szóló percről percre tudósításunkat pedig itt olvashatják.