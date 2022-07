Megszűntek a madárinfluenza miatt elrendelt területi korlátozások

„Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében június eleje óta nem fordult elő újabb megbetegedés, ezért a Nébih – a védőkörzet múlt heti megszüntetése után – július 15-én elrendelte a megfigyelési körzetek feloldását. Ezzel megszűnt hazánkban az utolsó, madárinfluenza miatt korlátozás alatt álló terület is” - olvasható a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonság Hivatal (Nébih) honlapján.

Először áprilisban igazolták a magas patogenitású madárinfluenza vírus jelenlétét Bács-Kiskun megyében, ahol emiatt egy körülbelül háromezerötszáz egyedet számláló állományt kellett felszámolni.

A korlátozások feloldásával ismét folyhat a belföldi és az uniós szállítás.

„Az Állategészségügyi Világszervezet (OIE) vonatkozó előírásai szerint Magyarország legkorábban 2022. július végén nyerheti vissza madárinfluenza-mentes státuszát, vagyis csak ezt követően kezdődhet meg újra a szállítás a jelenleg teljes importtilalmat alkalmazó ún. harmadik országokba” - írják a közleményben.

A Nébih arra figyelmezteti a baromfigazdákat, hogy bár feloldották a korlátozásokat, továbbra is könnyen behurcolhatják a vírust, ezért a járványügyi előírások betartása továbbra is nagyon fontos. (via MTI)