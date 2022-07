Féleszűnek tartja a hidakon tüntetőket a Békemenet főszervezője

A rendkívüli hangulatban Csizmadia László, a Békemenetet szervező CÖF-CÖKA alapító elnöke úgy érezte, neki is értékelnie kell a kata és a rezsicsökkentés visszavágása miatt elindul tüntetéssorozatot. Fel is tett egy fogas kérdést, amit kapásból meg is válaszolt:

„Mit keresnek a bukott politikusok által előre küldött féleszűek a Duna felett? A válasz egyszerű: a bajt. Ők a káosz magjait hintik, hála Istennek, nem termékeny földbe, csak a betonra. Számukra ésszel felfoghatatlan például, hogy az illegális bevándorlás segítése öngyilkosság és nem a demográfiai problémák megoldása.”

Csizmadia László, a Civil Összefogás Fórum (CÖF) alapítója, a Civil Összefogás Közalapítvány (CÖKA) elnöke Fotó: Soós Lajos/MTI/MTVA

Csizmadia szerint „téves, zavarodott észjárásra utal, ha valakik úgy vélik, hogy Budapest hídjain kell bulit tartani és ezzel lehet elszakítani a két városrészt egymástól. Többször elmondtuk: a főváros a nemzeté, saját tulajdona és nem egyes pártok randalírozásának színhelye”. (2022plusz)