Hat tanár mondott fel egy budaörsi iskolában

„Most recseg a felépítmény, 6 kollégánk lép új útra, mert mennie kell. Soha nem történt ilyen, 1 sem volt, 2 sem, akit pótolni kellett” - írja bejegyzésében Alkonyi Krisztina, a budaörsi Kesjár Csaba Általános Iskola igazgatója, amit a Budaörsi Info vett észre.



A budaörsi iskola is részt vett a tanársztrájkban és a polgári engedetlenségben idén márciusban. Az iskola vezetése most tanárokat keres a felmondottak helyére. (via 24.hu)