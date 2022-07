Naparányos elszámolást fog alkalmazni az MVM

Reagált az MVM is a csütörtök reggeli rezsibejelentésre, illetve a megjelent kormányhatározatokra. Mint az állami cég is írja, az új szabály értelmében 2022. augusztus 1-jétől a lakossági ügyfelek mérési pontonként a villamos energia esetében évi 2523 kWh, míg a földgáz esetében évi 1729 m3, azaz 59 132 MJ fogyasztásig vehetik igénybe a rezsicsökkentett árszabást. Az ezen mennyiségeket meghaladó fogyasztás elszámolása a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) rendeletében meghatározott áron történik.

Ehhez az ügyfeleknek nem kell szerződést módosítani, a MEKH rendeletben meghatározott árak ugyanis az energia-vásárlási szerződések részévé válnak automatikusan.

Majd azzal folytatják, hogy az éves elszámolási időszak alatti fogyasztását minden mérővel rendelkező ügyfél megtalálhatja az éves elszámolószámlája 3. oldalán, vagy az online ügyfélszolgálati felületeken, illetve a mobilapplikációkban.

Az ügyfelek a kedvezményes mennyiségeket időarányosan jogosultak igénybe venni. Ennek érdekében az egyetemes szolgáltató naparányos elszámolást alkalmaz.

Kitérnek arra is, hogy a rendelet nem érinti a nagycsaládosok részére már eddig is biztosított kedvezményt földgáz vonatkozásában, az az eddigiek szerint vehető igénybe a jövőben is. Nem érinti továbbá a B GEO tarifán vételezők által elfogyasztott és a H tarifán fűtési idényben elfogyasztott energiamennyiséget.