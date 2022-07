Szijjártó Moszkvába utazik

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Moszkvába utazik, ahol találkozik Alexander Novak energiaügyekért felelős miniszterelnök-helyettessel, Denis Manturov ipari és kereskedelmi miniszterelnök-helyettessel, valamit Szergej Lavrov külügyminiszterrel - tájékoztatta Paczolay Máté külügyi szóvivő az MTI-t.

Emlékeztetett, hogy Magyarország energiaellátásának biztonsága érdekében a kormány a hosszútávú szerződésekben lekötött mennyiségeken felül további mintegy 700 millió köbméternyi földgáz vásárlásáról döntött. A két külügyminiszter közös sajtótájékoztatót tart a délután.

A kormány a múlt hét végén jelentette be, hogy az energia-veszélyhelyzet miatt a hosszú távú szerződésekben szereplő mennyiségeken felül 700 millió köbméternyi plusz földgázt szereznek be, akkor arról szóltak a hírek, hogy keleti és nyugati irányba is zajlanak majd tárgyalások, és e hét második felére várható bővebb tájékoztatás.