Pénteken a 40 fokot is elérhetik a csúcsértékek

A fátyol- és gomolyfelhők mellett ma is perzselő hőségre kell számítani az Országos Meteorológiai Intézet Facebook-oldala szerint. Azt írják, hogy bár néhány magasabbra törő gomolyfelhőből egy-egy zápor, zivatar kialakulhat, a csúcsértékek ettől függetlenül a 40 fokot is elérhetik, sőt át is léphetik, az UV-B sugárzás pedig nagyon erős lesz. Az előrejelzések szerint hajnalra se nagyon megy majd a hőmérséklet 20 fok alá.

Fotó: CRISTINA QUICLER/AFP

Szombaton még ennél is melegebb lehet.