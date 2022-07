„Ha a kormány nem lép, elérkezhetünk oda, hogy egyes iskolákban közmunkásokat küldenek majd be gyerekfelügyeletre”

A Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) alelnöke, Gosztonyi Gábor katasztrofálisnak nevezte a felvételi eredményeket a pedagógusképzésben – írja a Népszava.

Gosztonyi szerint annyi hallgatóval, amennyit most felvettek, még akkor sem lehetne pótolni a nyugdíjba vonulókat és a pályaelhagyókat, ha mindannyian diplomát szereznének. A PSZ alelnöke szerint a fiatalok „beárazták” a szakmát, annyi pénzért, amennyit pályakezdőként kapnának – nettó 200-210 ezer forint – nem választják ezt a hivatást. Emiatt úgy gondolja, sürgősen legalább 45 százalékos béremelésre lenne szükség az oktatásban, ezt követően pedig biztosítani kellene a fizetések értékállóságát. „Ha a kormány nem lép, hamarosan elérkezhetünk oda, hogy egyes iskolákban közmunkásokat küldenek majd be gyerekfelügyeletre.” Idén 99 192-en jelentkeztek valamelyik felsőoktatási intézménybe, közülük 73 805-en jutottak be valamelyik képzésre. A Népszava cikke szerint ez kétezerrel mint egy évvel korábban. De nem a mostani az utóbbi tizenkét év legrosszabb felvételi eredménye: 2020-ban alig több mint 68 ezer új hallgató került be egyetemekre.