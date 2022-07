Hétfőn is marad a forróság

Illusztráció: Thibaut Durand/Hans Lucas via AFP

Hétfőn is száraz, felhőtlen idő várható, a szél is alig fog fújni. Délután 31-36 fok lesz, a Dél-Alföldön várható a legnagyobb hőség. Késő este is 22-30 fokra lehet számítani.

Az előrejelzés szerint aztán a Dunántúlra megérkeznek a felhők, az éjszaka második felében már záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az Észak-Dunántúlon viharos széllökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 13 és 21 fok között lesz.

A hétfő délutáni hőmérsékletek Forrás: met.hu

Tartós enyhülésben kár reménykedni, kedden többfelé eshet ugyan, de továbbra is 30-39 fok lesz.