Orbán már 2017-ben kevertezett Tusványoson, de a nyílt fajelméletet akkor még nem vállalta be

2017-ben, a 28. bálványosi szabadegyetemen tartott beszédének egy pontján Orbán feltette a szónoki kérdést, miszerint

„hol állunk most Európában?”

Megfejtését 3 pontba foglalta össze. A két első arról szólt, hogy az európai kereszténydemokrata pártok már nem keresztények, hanem a „liberális média és értelmiség érték- és kultúraelvárásait teljesítik”. Illetve arról, hogy a balosok sem azok, aminek látszanak, hiszen „a baloldali politika elvesztette talaját, a szociáldemokrata pártok sem szociáldemokraták többé. Kiment alóluk a proletariátus, ha szabad így fogalmazni.“

A minket most igazán érdeklő harmadik pont szólt arról, hogy meg nem nevezett erők – akik közül Orbán később egyet azonosított konkrétabban, „Brüsszel” néven –

Hogy ki és miként hajt tudatosan a „kevert Európa” megteremtésére?

Az idézett szövegrész tehát arra utalt, hogy muszlim bevándorlókkal keverné Európa lakosságát Brüsszel és ki tudja, még kicsoda. Majd „átadná a területet” a keverteknek.

A 2017-es beszéd későbbi részében Orbán visszatért a keverés témájára. Ekkor már a rákövetkező évi, vagyis 2018-as parlamenti választásokról ejtett szót, többek között arról, hogy ragaszkodik a határkerítéshez. Ezen a ponton szúrta közbe, hogy

„A magyarországi ellenzék ezzel szemben nyíltan hirdeti, hogy ők le fogják bontani a kerítést, és a bevándorlókat be fogják engedni az országba, egyet fognak érteni az Európába történő teljes és kötelező szétosztásával a migránsoknak, és ilyen értelemben ők készen állnak arra, hogy Európát átadják egy új, kevert összetételű európai jövő számára. Ez az ellentét a magyar ellenzék és a magyar kormányzó pártok között adja ennek a választásnak az európai tétjét.”

Öt évvel ezelőtt tehát egyszer vallási értelemben beszélt európai keverésről, keresztény-muszlim kontextusban, egyszer pedig közelebbről nem definiálva említett „kevert összetételű" európai jövőt.

2022-re annyival ment tovább, hogy most már nyíltan „kevert fajt” emleget, azzal a kiegészítéssel, hogy az európai népeket nem tekinti külön „fajnak”, a nem európai népeket viszont más fajként kezeli, hiszen így fogalmazott:

„Van itt egy ideológiai csel, amiről egy ilyen multietnikus környezetben érdemes beszélni és figyelni is rá. Az internacionalista baloldalnak van egy csele, egy ideológiai cselvetése: az az állítás, az az állításuk, hogy Európában eleve kevert fajú népek élnek. Ez egy történelmi és szemantikai szemfényvesztés, mert összekever különböző dolgokat. Ugyanis van az a világ, ahol az európai népek összekeverednek az Európán kívül érkezőkkel. Na, az kevert fajú világ. És vagyunk mi, ahol Európán belül élő népek keverednek össze egymással: mozognak, munkát vállalnak, meg átköltöznek. Ezért például a Kárpát-medencében mi nem vagyunk kevert fajúak, hanem egész egyszerűen a saját európai otthonában élő népeknek vagyunk a keveréke."

Az öt évvel ezelőtt kifejtett, keresztesháborús hangulatú keveredéselmélethez képest a mostani beszédben a "faj" fogalmának használata mellett új elem volt az, hogy Orbán a jövőrről gondolkodva arról beszélt, hogy „Schengen ide, Schengen oda” – vagyis hogy függetlenül attól, hogy uniós állampolgárokról van szó – a „gyerekeink” a nyugati határainkbál „állítsák meg” a nem keresztényeket, illetve más fajúakat.

„...a gyerekeinknek egy nagyon fontos feladatot hagy majd örökül. Nemcsak délről, hanem majd nyugatról is védekeznünk kell, illetve eljön majd az idő, amikor onnan a hozzánk érkező keresztényeket valahogyan be kell fogadnunk, és be kell illesztenünk az életünkbe. Ilyen volt már, és akiket meg nem akarunk beengedni – Schengen ide, Schengen oda –, a nyugati határainknál majd meg kell állítani. De ez nem a mostani feladat, nem a mi életünk feladata. Nekünk csak az a dolgunk, hogy fölkészítsük a gyerekeinket arra, hogy képesek legyenek ezt megtenni.”