Blikk: Kilenc év után tért magához az éberkómából Katalin

„Amikor mondom neki, hogy ha ért, jártassa a száját, így is tesz. Ha azt kérem, csukja be, megteszi. A minap például buliztunk, bolondozva »csárdást jártunk az ágyban«. Ki is tudjuk már ültetni, de torna közben elkezdte mozgatni a lábát is egyedül. Apró változások, de rengeteget jelentenek” - mesélte a Blikknek Kistaj Éva, akinek a lánya kilenc évig feküdt éberkómában.

A bulvárlap régóta követi a fiatal nő kálváriáját: Katalin testét egy jóindulatú agydaganatot eltávolító műtét után kórházi baktérium támadta meg, ami miatt éberkómába került. Azóta nem tudott beszélni, mozdulatlanul, magzatpózban fekve töltötte az idejét. Óriási eredmény, hogy jelenleg már kérésre néhány dolgot képes megcsinálni - írja a Blikk.

Az anya 100 millió forintos kártérítést követel a kórháztól, a per következő ülése egy hónap múlva várható.

Az ügy abszurd leágazása, hogy az Origo beperelte a 444-et, de aztán a bíróság kimondta: a kormánypárti lap tényleg Katalin lopott fotójával illusztrálta az erőszakoló francia migránsról szóló cikkét.