Egyvalaki jogosult dönteni arról, hogy az anya megszüli-e életképtelen magzatát, és ez az ember Greg

Óriási karriert futott be egy eddig kevéssé ismert csoport videója: a Mothers Against Greg Abbott (aminek a rövidítése - MAGA - megegyezik Trump jelszavával) olyan anyákat és más aktivistákat tömörít, akik Greg Abbott texasi kormányzó ellen kampányolnak. A kiindulópont az volt, hogy Abbott nem volt hajlandó bevezetni a kötelező maszkviselést, de azóta több ügyben is aktívak, például a fegyverviselési szabályok szigorítása mellett kardoskodnak.

