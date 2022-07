Szijjártó kijelentette: annyit kérnek az oroszok a gázért, amennyit akarnak, kifizetjük

“Tegnapelőtt azt mondtam, hogy az előző naphoz képest is bizakodóbb vagyok, most ezt hatványozottan el tudom önnek mondani. Látom a kereskedelmi és politikai tárgyalások állását is. Olyan megállapodásokat fogunk tudni kötni, melyek biztosítják az ország ellátását, és úgy látom, tudjuk teljesíteni a kormány által a 700 millió köbméter megvásárlására természetesen,” mondta Szijjártó Péter pénteki sajtótájékoztatóján. A külügyminiszter egy hete járt Moszkvában, hogy a gázbeszerzésről tárgyaljon Szergej Lavrovval. Arra a felvetésre, hogy az orosz gáz ára jelentősen nőhet a közeljövőben, Szijjártó úgy reagált, hogy



“ma annyi az ár, amennyit az eladó mond, és a vevő vagy megveszi, vagy nem veszi meg. Vagy hajlandó biztosítani az adott árszinten az energiaellátását, vagy inkább lemond róla, és akkor azt mondja, kevesebb meleg vizet használjunk, kevesebbet fűtsenek az emberek, majd azt mondja a rendkívül tehetséges európai bizottsági alelnök, hogy inkább szellőztessük ki a ruhát és ne mossuk ki.



Hozzátette: "Meg fogjuk venni a földgázt. Ennek a pénzügyi konstrukcióját a kormány számunkra biztosította. Innentől kezdve a vásárlás, az már kereskedelmi megállapodás kérdése lesz." (ATV)