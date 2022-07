Felhőszakadás-riasztást adott ki a Meteorológia

Első, illetve öt nógrádi járásra másodfokú riasztást adott ki felhőszakadás veszélye miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat szombat reggel. Az aszály által leginkább sújtott alföldi területek kivételével pedig az egész országra első fokú riasztást adtak ki zivatarveszély miatt.

Felhőszakadás veszélye miatt ezekben a járásokban adtak ki riasztást. Ezeken a részeken a következő órákban 25-50 milliméternyi csapadék zúdulhat le, ez akár villámárvizeket is okozhat. Fotó: OMSZ

Vagyis az előrejelzés szerint a következő őrákban az ország nagy részén 60-90 km/h-ás szélvihar érkezhet, miközben az érintett nógrádi járásokban rövid időn belül akár 50 milliméternyi csapadék is hullhat. Ahol első fokú a riasztás, ott a gyorsan lezúduló csapadék mennyisége 25 milliméter lehet.

Zivatar miatt már az ország felére riasztást adtak ki. A front haladásával az alföldi régiót is elérhetik a felhőszakadásokkal, jégesővel kísért zivatarok. Fotó: OMSZ

Az előrejelzés szerint az országon átvonuló front vonalában jégeső, lokális felhőszakadás kísérheti a zivatarokat. Nyugat felől kiterjedtebb csapadék halad keleti riányba, a reggeli órákban beágyazott zivatarokkal, helyenként pedig intenzívebb zivatarok is kialakulhatnak, amelyekhez felhőszakadás társulhat. Napközben a front előterében több helyen kialakuló hevesebb zivatarok súlypontja várhatóan eleinte inkább a középső tájakra, a Duna-Tisza közére esik, majd késő délutánra, estére inkább az Alföld keleti felére és északkeletre helyeződik át. A zivatarokhoz 60-80, néhol 90 kilométer/órásnál is nagyobb viharos szélroham, felhőszakadás (helyenként rövid idő alatt 20-50 milliméternyi csapadék) és (néhol nagyobb jégdarabokkal) jégeső társulhat.

A katasztrófavédelem ezért azt kéri, hogy mindenki figyelje a riasztásokat. Ahol ezt már felhőszakadás miatt kiadták, ott érdemes áramtalanítani a pincéket, és kimenekíteni azokból minden olyan tárgyat, amiben a víz kárt okozhat. A felhőszakadások villámárvizeket is okozhatnak. Mukics Dániel katasztrófavédelmi szóvivő szerint ajánlott az utcákon hömpölygő vizet elkerülni, mert már néhány centis ár is képes ledönteni egy embert a lábáról, a térdig érő víz pedig már autókat is elsodorhat. (Via MTI, OMSZ)