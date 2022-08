Megint változtatnia kellett Beyoncénak egy dalán

Beyoncé eltávolította Kelis Milkshake című dalának interpolációját az Energy című új dalából. (A könnyűzenében az interpoláció, más néven újrajátszott minta egy korábban rögzített dal dallamának vagy dallamrészleteinek - gyakran módosított szöveggel való - felhasználására utal.)

A dal eredeti verziójának végén Beyoncé Kelis 2003-as slágerének dallamára énekelt. Az album megjelenése előtt Kelis nyíltan hangot adott nemtetszésének. Azt mondta, nem konzultáltak vele a döntésről, és „tolvajlásnak" nevezte azt. Kedden késő este azonban a Tidal és az Apple Music streaming platformokon található változatot frissítették, eltávolították belőle a kifogásolt részt.

Ez már a második változtatás a Renaissance című album július 29-i megjelenése óta. Heated című dalát élesen kritizálták, amiért abban a fogyatékkal élőkre sértő „spaz” szót használja – ez a szleng a bénultságra utal, sokak szerint mindennemű használata sértő. Ezért azt a dalt is újra kiadja majd Beyoncé, már a sértő szó nélkül. Az énekesnő publicistája azt mondta, „nem szándékosan használták bántó módon.” A múlt hónapban egy másik énekes, Lizzo is használta a „spaz” szót, ő is törölte a dalából. (The Guardian)